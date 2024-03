Colpo di scena a Uomini e donne dove nelle prossime puntate Ida Platano manifesterà la volontà di lasciare il Trono senza fare nessuna scelta. La tronista cambierà però idea e questo grazie all'intervento di Maria De Filippi. I due corteggiatori Mario e Pierpaolo rimarranno impassibili e questo potrebbe non far altro che confermare a Ida che i due non siano effettivamente interessati a lei.

Ida vuole abbandonare il Trono, Mario e Pierpaolo impassibili

Le anticipazioni su ciò che verrà trasmesso su Canale 5 nel corso delle prossime settimane, fanno riferimento a ciò che è stato registrato il 25 marzo.

Ida Platano regalerà un colpo di scena annunciando di voler lasciare il Trono, interrompendo così il suo percorso senza fare nessuna scelta. La tronista arriverà a questa conclusione dopo l'ennesima delusione ricevuta dai due corteggiatori Pierpaolo e Mario. L'atteggiamento dei due farà infatti pensare a Ida che nessuno di loro sia realmente interessato a lei. Emergeranno anche che durante la settimana, Ida non avrà voluto fare nessuna esterna e che Mario e Pierpaolo non avranno neppure chiesto di lei. Insomma, il silenzio più assoluto da parte di due persone che in teoria dovrebbero essere a, Uomini e donne per corteggiarlo. Mario e Pierpaolo rimarranno impassibili anche quando scopriranno che la tronista vuole interrompere il percorso.

Ida decide di restare dopo l'intervento di Maria De Filippi

Il caos in studio sarà inevitabile. Sarà Maria De Filippi a spronare Ida Platano a continuare il suo percorso e alla fine la tronista deciderà di rimanere. A questo punto Pierpaolo avrà una reazione e inviterà Ida a ballare. Il clima sarà tesissimo e poco più tardi la tronista deciderà di ballare anche con Mario Cusitore.

L'amarezza di Ida sarà palpabile e bisognerà attendere le prossime registrazioni per capire come si evolverà il suo percorso da qui in avanti. Non è escluso che la 42enne di Brescia decida di conoscere nuovi corteggiatori, proprio per dare una svolta significativa al suo percorso. Le anticipazioni rivelano inoltre altre novità per quanto riguarda il Trono Over, dove Tiziana dopo aver chiuso con Claudio, deciderà di conoscere Marcello Messina.

Tra i due però non scoccherà la scintilla e la conoscenza si chiuderà in men che non si dica.

Il tortuoso percorso di Ida Platano sul Trono di Uomini e donne

A distanza di quattro mesi, il percorso di Ida Platano sembra essere sempre più nel caos. La scelta potrebbe anche non arrivare, visto quanto accaduto nell'ultima registrazione. Le cose per lei si sono complicate nel momento in cui erano arrivate le prime segnalazioni su Mario. Da quel momento la tronista non è più riuscita a fidarsi di lui ed anche il rapporto con Pierpaolo ne ha risentito. Ultimamente infatti, sono più i momenti di discussione tra lei i due corteggiatori piuttosto che quelli sereni. Risulta un po' difficile in questo clima di tensione riuscire a portare a termine il percorso sul Trono.