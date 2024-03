Nella soap opera Un posto al sole nella settimana dal 18 al 22 marzo Alberto scoprirà con stupore che la madre di suo figlio Federico aspetta un bambino da Eduardo Sabbiese e andrà su tutte le furie. Rossella invece dovrà fare i conti con la realtà e affrontare ciò che la turba.

Alberto infuriato con Clara

Alberto Palladini per tenere fede alla promessa fatta a Clara, comincerà a cercare seriamente un'altra sistemazione, ignaro dei turbamenti che affliggono la donna. La donna infatti dopo aver scoperto di aspettare un bambino da Eduardo sarà molto combattuta sul portare avanti o meno la gravidanza.

Quando Alberto scoprirà la notizia andrà fuori di sé e avrà una reazione che spaventerà molto la sua ex.

Per Rossella intanto arriverà il momento di un duro confronto a cui non sarà più possibile sottrarsi, anche se le anticipazioni non rilevano dettagli in merito alla persona che dovrà incontrare. D'altro canto anche Nunzio, impaziente e non volendo perdere altro tempo, correrà da lei per avere un ulteriore confronto su quanto sta accadendo tra loro. Michele intanto si farà parecchie domande sul proprio ruolo di padre, mentre Silvia troverà un'alleata inaspettata con cui confidarsi.

I sensi di colpa di Manuela

Tra Guido e Mariella intanto continueranno in maniera incessante i battibecchi. L'uomo, insofferente alle evcessive attenzioni della moglie, finirà per non accorgersi dei gesti premurosi che la donna ha riservato per lui e la tratterà con estrema freddezza.

Manuela dopo aver scoperto dei problemi di Irene comincerà a sentirsi in colpa per aver concesso alla nipotina di utilizzare il cellulare all'insaputa dei suoi genitori. La bambina intanto continuerà a non collaborare e rifiuterà qualsiasi tipo di aiuto. Sarà proprio l'eccessiva preoccupazione di Manuela a fare capire a Serena che c'è proprio lei dietro le intemperanze di Irene.

Nel frattempo i coniugi Ferri, pur di tranquillizzare Ida, le concederanno di vedere suo padre ammalato, ma una nuova mossa di Diego comprometterà ancora una volta i loro piani.

Per Rosa e Manuel intanto arriverà il momento di lasciare la terrazza e di tornare al proprio appartamento e alla vita di sempre. Oltre alla malinconia di Manuel nel dover lasciare l'alloggio a Palazzo Palladini, una nuova minaccia incomberà sull'apparente tranquillità.

Infine Sasà Cerruti al Vulcano incontrerà Luciano, il padre di Rossella: i due saranno piacevolmente sorpresi e decideranno di approfondire la loro conoscenza.

Il punto sui dubbi sul matrimonio di Rossella e Riccardo

Non è ancora chiaro se il matrimonio di Rossella e Riccardo - fissato per venerdì 15 marzo - sarà effettivamente celebrato o meno, ma le anticipazioni lasciano intendere che nei giorni successivi la giovane dovrà confrontarsi suo malgrado con qualcuno che ha diritto a delle spiegazioni.

È possibile che si tratti proprio del suo promesso sposo Riccardo, inoltre dovrà essere chiarito come questa dinamica si combinerà con il fatto che Nunzio sarà impaziente e correrà da lei per un confronto.