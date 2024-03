Nel corso della settimana che andrà dall'1 al 5 aprile Viola sarà delusa da Damiano per la troppa vicinanza dell'uomo alla sua ex. Guido e Mariella attraverseranno un periodo di profonda crisi coniugale che li vedrà sempre più distanti. Eduardo a sorpresa prenderà una decisone in merito alla gravidanza di Clara. Silvia e Michele invece faticheranno a nascondere i loro sentimenti e la passione che ancora li lega.

La passione mai finita tra Silvia e Michele

Silvia e Michele, preoccupati per il lungo periodo di assenza di Otello, decideranno di precipitarsi a Indica per capire per quale motivo da giorni l'uomo non risponde alle loro chiamate e ai loro tentativi di contatto.

Sarà proprio questo viaggio a trasformare in maniera inevitabile la natura del loro rapporto. Tra i due infatti ci sarà un forte momento di vicinanza che sembrerà riportare l'amore di un tempo tra loro. Dopo questo dolce momento per Silvia ne conseguirà un momento di crisi, la donna infatti si rifiuterà di parlare di quanto accaduto e di capire cosa prova davvero per il suo ex marito. Michele invece farà di tutto per tornare accanto alla sua ex moglie e ricominciare con lei da dove si erano interrotti. Silvia scossa dagli ultimi accadimenti cercherà di ritornare alla sua vita di sempre accanto a Giancarlo ma non sarà affatto facile. Solo successivamente proverà a capire cosa prova davvero per Saviani e cosa per il bancario.

Viola invece vivrà un momento di profonda delusione quando apprenderà che Damiano trascorrerà la Pasquetta con la sua ex e Manuel invece che con lei. La Bruni però, insieme a sua madre, troverà il modo di distrarsi dando del filo da torcere a Raffaele in occasione del primo aprile. Il portiere del palazzo infatti preparerà un bel pesce d'aprile a Renato con la complicità di Bianca ma dovrà vedersela con le sue donne di casa che ne avranno anche per lui.

La decisione di Eduardo

Mentre Alberto sarà sempre più convinto che Clara interromperà la gravidanza, Eduardo dal carcere manifesterà la sua volontà proprio in merito al figlio che Clara aspetta da lui. In un momento così difficile, la donna troverà il prezioso sostegno di Giulia che si prenderà cura di lei. Eduardo dal carcere racconterà a Damiano il reale motivo per cui ha deciso di collaborare con la giustizia.

Rossella invece tornerà a Napoli dopo la sua breve parentesi a Barcellona ignara di quanto accaduto tra i suoi genitori. La dottoressa dovrà affrontare il suo difficile primo giorno di lavoro in corsia accanto a Riccardo. In casa Del Bue continuerà il clima ostile tra Guido e Mariella. A peggiorare la loro situazione influirà anche la presenza di Bice. I due infatti a causa del comportamento sconsiderato della loro ospite finiranno per allontanarsi sempre di più. Il loro matrimonio infatti sembrerà essere destinato a finire. Nunzio dopo quanto accaduto con Rossella invece troverà il sostegno di un'amica ma dei cattivi ricordi rischieranno di minare la sua fragile serenità. Marina cercherà di ricucire il suo rapporto con Diego approfittando dell'assenza di Ida ma Roberto sarà contrariato dalla sua strategia.

Ipotesi su Giancarlo

Tra Silvia e Michele si riaccenderà nuovamente la passione che da anni li lega. Se da un lato Michele apparirà sicuro di voler ricominciare, dall'altro ci sarà Silvia confusa e indecisa su ciò che vuole realmente. La donna però sarà costretta ad affrontare i suoi sentimenti e a fare i conti con se stessa. Non è ancora chiaro quale sarà il destino di Giancarlo ma tutto lascia presagire che ben presto il banchiere lascerà Palazzo Palladini idi conseguenza anche il cuore di Silvia da sempre legato a Michele Saviani nonostante i loro alti e bassi.