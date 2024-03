In Endless Love la nascente storia d'amore tra Ozan e Zeynep potrebbe essere stroncata sul nascere a causa dell'opposizione delle famiglie dei due giovani. Nihan Sizin cercherà di convincere il fratello ad interrompere la frequentazione con Zeynep invitandolo a dimenticarsi lei. Stessa cosa che farà anche Kemal con la sorella minore.

Kemal intima a Zeynep di stare lontana da Ozan

Nel corso delle nuove puntate della soap Tv turca Endless Love, nascerà del tenero tra il fratello gemello di Nihan e Zeynep, sorella minore di Kemal. I due ragazzi cominceranno a vedersi di nascosto e il loro primo appuntamento si trasformerà in un incubo, complice anche Emir che farà in modo che la polizia fermi i due giovani ben sapendo che Ozan sta guidando senza patente.

Portati in commissariato, per i due giovani inizieranno i guai. Kemal verrà avvertito del fermo della sorella e scoprirà così che la giovane si sta frequentando con Ozan. L'uomo andrà, su tutte le furie e intimerà a Zeynep di troncare la storia con il fratello della sua ex. Kemal inoltre dopo aver saputo che la congiunta si è iscritta ad un'agenzia di spettacolo, straccerà il suo contratto. Solydere comunque, deciderà di non dire nulla si genitori su quanto accaduto e questo perché vorrà proteggere la sorella.

Nihan dà un consiglio a Ozan: 'Per favore dimentica Zeynep'

Anche a casa Sizin il clima non sarà affatto sereno dopo questo 'incidente' al commissariato. Ozan sarà affranto e si confiderà con Nihan la quale gli consiglierà di stare lontano da Zeynep, nonostante sia più che evidente che lui si sia preso una bella cotta per la sorella di Kemal.

Nihan parlando dolcemente al fratello gemello dirà: "Per favore dimentica Zeynep", aggiungendo che i loro genitori non saranno mai il benestare ad una eventuale relazione tra loro. Per questo motivo, Nihan non potrà appoggiare Ozan in questo. Sarà un momento molto difficile per il fratello di Nihan, visto che sarà molto attratto da Zeynep e non è detto che lui voglia rinunciare a lei senza lottare.

In tutto questo, non va dimenticato che Emir potrebbe di nuovo giocare un brutto scherzetto al cognato Ozan.

Il successo internazionale di Endless Love

Endless Love e la nuova soap Tv turca in onda su Canale 5 dallo scorso 11 marzo. Sono tanti in premi nazionale e internazionali vinti nel corso di questi ultimi anni, come ad esempio quello come Miglior attrice non protagonista ai Golden Object Awards nel 2016 assegnato a Hazal Filiz Küçükköse per il suo ruolo in Zeynep.

L'attrice che presta il volto invece a Nihan Sizin (Neslihan Atagül) e stata più volte premiata come Miglior attrice nel 2015 e nel 2016, rispettivamente si Ayaklı Gazete TV Stars Awards e ai Golden Object Awards.