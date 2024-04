Taylor e Brooke lasceranno Ridge e sceglieranno di mettersi al primo posto nelle puntate di Beautiful dal 15 al 21 aprile.

Le anticipazioni spiegano che al suo ritorno a Los Angeles, l'uomo sarà sorpreso di trovare Brooke e Taylor unite e decise a tenerlo lontano. Nel frattempo, Sheila riuscirà ancora una volta a sfuggire alla polizia e dopo un lungo inseguimento farà perdere le proprie tracce. E mentre Deacon penserà a trovare un finanziamento per comprare Il Giardino Katie chiuderà per sempre con Bill decidendo di seguire Carter.

Ridge riflette per decidere tra le due donne della sua vita

Ridge deciderà di lasciare la città per qualche giorno per schiarirsi le idee su quello che prova per Taylor e Brooke. Quest'ultima, intanto, si complimenterà con Hope per il grande successo della sua collezione e spiegherà a sua figlia di aver chiesto a Ridge di tornare solo quando avrà capito davvero quello che vuole per il suo futuro. Per lo stilista ci saranno momenti di profonda riflessione e al suo ritorno a Los Angeles non potrà fare a meno di ripercorrere le storie d'amore vissute con Taylor e Brooke.

Queste ultime, invece, si troveranno a parlare delle loro vicende senza litigare, ma ritrovando una bella sintonia. Taylor e Brooke si renderanno conto di aver consegnato la loro vita nelle mani di Ridge per molti anni e penseranno alla gravità della situazione che ha coinvolto Thomas.

Ignare di quello che sta accadendo alle loro madri, Hope e Steffy non perderanno occasione per punzecchiarsi su chi tra Brooke e Taylor possa essere la moglie migliore per Ridge.

La polizia sulle tracce di Sheila, lei scappa

Al suo ritorno, Forrester sarà molto sorpreso dalla situazione che troverà. Nel suo ufficio ci saranno Brooke e Taylor ad aspettarlo unite come non mai.

Entrambe le donne ricorderanno a Ridge tutti i dolori subiti a causa sua negli anni e gli rimprovereranno la sua indecisione. Brooke e Taylor non potranno fare a meno di esprimere il proprio amore per Ridge, ma alla fine lo spiazzeranno decidendo al posto suo. Nessuna delle due donne si sentirà di ricominciare con lui decidendo di mettere se stesse al primo posto.

Nel frattempo ci saranno momenti di tensione per Sheila ancora in stato di libertà. La polizia sarà allertata dopo l'avvistamento di Steffy a Il Giardino, ma Deacon riuscirà a cancellare il filmato che incastra Sheila prima dell'arrivo degli agenti. La signora Carter si metterà in fuga e ci sarà un lungo inseguimento da parte della polizia. Alla fine, però, Sheila avrà la meglio e riuscirà a seminare la pattuglia.

Sullo sfondo anche Bill che sarà deciso a ricominciare con Katie. La sorella di Brooke non si lascerà però conquistare dalle parole di Spencer e pur dicendogli che il suo affetto resta immutato si rifiuterà di tornare con lui. Carter sarà felice della scelta della donna e andrà a prenderla.

La scoperta di Finn ha fatto tornare la paura di Sheila

Nelle puntate precedenti, Finn ha scoperto che Sheila è ancora viva e che non è stata sbranata da un orso come aveva fatto credere a tutti. Steffy e suo marito hanno così allertato la polizia e si sono recati da Deacon per chiedere il suo aiuto nelle ricerche.

Giunti in un locale, Steffy si è allontanata per fare una telefonata a Taylor e metterla al corrente della situazione. In quel momento, la moglie di Finn si è scontrata con una donna e solo in un secondo momento si è resa conto di come che quella donna fosse Sheila. Terrorizzata, Steffy è corsa da suo marito chiedendogli di analizzare il filmato delle telecamere di videosorveglianza.