Brooke e Taylor spiazzeranno Ridge nelle prossime puntate di Beautiful mettendo fine alle loro ostilità.

Stando alle anticipazioni, dopo anni di rivalità nel contendersi lo stilista, le due donne decideranno infatti entrambe di lasciarlo. Ridge arriverà in ufficio dopo aver riflettuto a lungo su chi scegliere tra Brooke e Taylor, ma per lui ci sarà così un finale inaspettato.

Le due donne della sua vita andranno via insieme festeggiando l'inizio di una nuova amicizia.

Ridge in pausa di riflessione

Arriverà un tempo di importanti cambiamenti per i protagonisti di Beautiful. Ridge sarà nuovamente confuso e si prenderà una pausa di riflessione per scegliere tra Brooke e Taylor.

L'uomo trascorrerà qualche giorno fuori città, mentre le due donne ripercorreranno insieme tutto quello che hanno passato con Ridge. Entrambe riconosceranno di avere diverse cose in comune, l'amore per lo stesso uomo e per i figli su tutte.

Taylor farà così presente alla signora Logan che pur amando molto Thomas non ha approvato affatto il suo accanimento nei confronti di Brooke per far riunire i suoi genitori. Brooke dal canto suo si sentirà invece confortata dalle parole di Taylor e riconoscerà di essere stata in guerra con lei per anni solo e soltanto per l'amore di Ridge.

Taylor e Brooke unite dall'amore per lo stesso uomo

Quando Ridge arriverà in ufficio e troverà Taylor e Brooke insieme sarà sorpreso.

L'uomo affronterà entrambe le sue ex compagne, pensando che aspettino la sua decisione. Sarà allora che Brooke e Taylor esprimeranno il loro amore per Ridge rivelandogli quanto sia stato importante per la loro vita e per la loro famiglia aggiungendo però come non sempre si sia comportato al meglio con loro.

Brooke rimprovererà così a Ridge di aver chiesto alla sua rivale di sposarlo.

Taylor, da parte sua, avrà invece da ridire sul fatto che Ridge l'abbia lasciata ad Aspen nel bel mezzo della cerimonia di nozze. Forrester resterà sorpreso dalla complicità che mostreranno le due donne della sua vita, ma sarà ancora più sconvolto quando entrambe lo lasceranno. Brooke e Taylor diranno a Ridge che non hanno bisogno di lui e che la decisione questa volta la prenderanno loro.

"Scegliamo noi stesse, la nostra dignità", diranno, "Ci meritiamo di essere felici". Le due donne usciranno insieme e si daranno il cinque. Giunte a casa di Brooke, festeggeranno l'inizio di una nuova vita e della loro amicizia con una torta. Quando Hope e Steffy vedranno le loro madri insieme non crederanno ai loro occhi.

L'inganno di Thomas e il fallimento delle nozze

Nelle puntate precedenti, il matrimonio tra Ridge e Brooke è stato distrutto dal piano di Thomas. Quest'ultimo infatti ha contattato gli assistenti sociali usando una app facendo credere a suo padre che fosse stata Brooke.

Ridge ha così lasciato la madre di Hope senza darle nessuna spiegazione volando ad Aspen da Taylor laddove le ha chiesto di sposarlo.

Il giorno delle nozze, però il piccolo Douglas ha rivelato alla zia Steffy quanto aveva fatto Thomas e la donna ha interrotto la cerimonia di sua madre rivelando a Ridge tutta la verità.

L'uomo ha così ancora una volta lasciato tutto correndo a chiarire con Brooke.