Taylor andrà a casa di Steffy entusiasta dopo l'arresto di Sheila nelle prossime puntate di Beautiful. Le anticipazioni spiegano che la donna farà entrare in casa il tenente Baker per accordarsi con sua figlia e Finn sulle deposizioni che faranno all'udienza. Steffy sarà sopraffatta dalla paura di non farcela, perché penserà al ricatto di Bill che ha minacciato di far finire sua madre in prigione. Taylor ignorerà tutto, ma guardando sua figlia si accorgerà che qualcosa la preoccupa.

L'entusiasmo di Taylor e Katie

L'arresto di Sheila porterà una ventata di gioia nella famiglia Forrester.

Katie sarà al settimo cielo per essersi liberata finalmente della pericolosa signora Carter e correrà da Bill a complimentarsi con lui. Messe da parte tutte le incomprensioni del passato, Katie dirà al suo ex che è stato un eroe perché grazie a lui Sheila è stata catturata, ma lui sarà molto freddo. L'entusiasmo travolgerà anche Taylor che affermerà di vivere senza dubbio il suo anno migliore grazie all'amicizia appena nata con Brooke e all'arresto di Sheila.

Finn e Steffy, invece, non saranno dello stesso umore, perché non potranno fare a meno di ripensare alle parole di Bill che ha minacciato di far finire Taylor in prigione se avrebbero testimoniato contro Sheila.

Le deposizioni di Finn e Steffy saranno decisive

Steffy confiderà a Finn di sentirsi molto combattuta sul da farsi e di non voler cedere al ricatto di Bill. La giovane donna converrà con suo marito che forse Sheila sta ricattando Spencer, visto che ritengono impossibile che l'uomo si sia davvero innamorato di lei. Taylor andrà a trovare sua figlia e suo genero, piena di gioia.

La donna farà entrare in casa anche il tenente Baker per accordarsi con Finn e Steffy, assicurando il poliziotto che faranno di tutto perché Sheila resti in prigione. Baker avvertirà Steffy e suo marito che le loro deposizioni saranno fondamentali per il destino di Sheila e Taylor lo rassicurerà. Quando il tenente andrà via, tuttavia, la madre di Steffy si renderà conto che qualcosa non va e chiederà a Finn e a sua moglie spiegazioni.

Il futuro sembra in discesa per Sheila

Nelle puntate precedenti, Sheila è stata arrestata dopo la telefonata di Bill, anche se in realtà il tutto fa parte di un piano elaborato. Spencer, infatti, ha giurato amore eterno alla signora Carter e le ha promesso che presto tornerà libera. In particolare le ha spiegato che deve per forza farsi catturare per evitare di vivere una vita in fuga.

La donna si trova in carcere, ma è certa che presto uscirà, infatti passa il tempo a fantasticare alla sua vita futura insieme a Bill e all'amore che potrebbero vivere alla luce del sole.