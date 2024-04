Thomas affronterà la sua famiglia e tutti saranno contro di lui nelle puntate di Beautiful dal 22 al 28 aprile. Le anticipazioni della settimana spiegano che lo stilista sarà licenziato da Ridge e resterà da solo, mentre Sheila tornerà in città ed entrerà a casa di Finn. La donna specificherà di non voler fare del male a nessuno, ma chiederà perdono a suo figlio e sua nuora. Finn proverà ad immobilizzare la donna per poi chiamare la polizia, ma in quel momento arriverà Bill e difenderà le ragioni di Sheila.

Il Natale a casa Forrester

Le famiglie Forrester, Logan e Spencer si riuniranno per i festeggiamenti del Natale e Liam farà un discorso molto toccante sulle tradizioni.

Eric guiderà la sua famiglia nel canto di Natale come ogni anno, ma presto tutti dovranno affrontare un momento molto difficile. Il consiglio della Forrester, infatti, dovrà decidere il destino di Thomas che sarà convocato in ufficio. Il giovane stilista inizierà un discorso di scuse che riguarda la manipolazione messa in atto ai danni di Brooke, ma nessuno gli darà credito. Le scuse sincere di Thomas e la sua disperazione non sortiranno alcun effetto sulla decisione finale e sia Hope che Ridge gli diranno che non ha più possibilità di riscatto. Thomas sarà privato del suo status di designer e licenziato dalla Forrester Creations da Ridge.

Bill correrà in aiuto di Sheila

L'altra protagonista della settimana sarà Sheila, in fuga dopo che tutti hanno capito che è ancora viva.

La donna sarà ancora in città e sfiderà la tempesta per raggiungere la casa di Finn e Steffy. Mentre i due coniugi avranno un momento di intimità, Sheila toglierà la corrente e si intrufolerà nella villetta, terrorizzando sua nuora. Finn farà di tutto per proteggere sua moglie, ma Sheila giurerà di non voler fare del male a nessuno.

La donna spiegherà che tutto quello che desidera è far parte della famiglia e chiederà perdono per gli errori commessi. Finn non crederà alle scuse di Sheila e proverà ad immobilizzarla per chiamare la polizia. In quel momento, arriverà improvvisamente Bill che si schiererà dalla parte di Sheila e chiederà una seconda possibilità per lei.

Una nuova fuga per Sheila

Nelle puntate precedenti, Finn ha capito che Sheila ha messo in scena la sua morte amputandosi un dito del piede. Osservandolo al microscopio, infatti, Finnegan ha scoperto che il taglio del dito di sua madre è troppo netto per essere il risultato del morso di un orso. A quel punto l'uomo ha messo tutti in allarme e la polizia ha iniziato a cercare Sheila. Deacon ha provveduto a cancellare le immagini delle videocamere del Giardino che riprendono Sheila e ha dato alla donna un certo vantaggio nella fuga.