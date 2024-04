Nei prossimi episodi della soap tv turca Endless Love Nihan e Kemal diventeranno genitori della piccola Deniz. Il perfido Emir non riuscirà a sopportare di non essere il padre della bambina e ne pianificherà il rapimento. Kemal e Nihan saranno sconvolti. Nel frattempo, Zeynep perderà il bambino che aspettava e tormenterà se stessa, convinta di essersi meritato il dolore che prova.

Anticipazioni Endless Love: Emir rapisce Deniz

L'amore tra Nihan e Kemal incontrerà ancora molti ostacoli: i due avranno una figlia, Deniz. Il perfido Emir escogiterà un piano per vendicarsi della sua ex moglie.

Il suo obiettivo sarà rapire la bambina. Perciò, pianificherà tutto nei minimi dettagli. Si introdurrà in casa di Nihan, la colpirà in testa e insieme ai suoi uomini porterà via la piccola. "Da questo momento in poi sarò l’unico padre che conosci. Non permetterò mai che mi separino da te. Se vogliono stare insieme, bene, ma non sarà con te", dirà Emir rivolgendosi alla bambina.

Nihan e Kemal saranno sconvolti dopo avere appreso che la figlia è nelle mani del malvagio Kozcuoglu. Di una cosa Nihan sarà certa: "Sono sicura che non le farà del male. Lui adora Deniz come se fosse sua figlia.".

Zeynep si tormenta dopo aver perso il bambino

Zeynep scoprirà di essere incinta e l'idea di diventare madre la addolcirà.

La felicità. però, durerà molto poco. Infatti, la giovane perderà il bambino per via di una emorragia. Zeynep non riuscirà a crederci e nelle ore che seguiranno alcuni pensieri invaderanno la sua mente e la tormenteranno. La ragazza sarà convinta di avere la colpa di ciò che le è successo. "Questa è la punizione per i torti che ho commesso.

Ho causato così tanta sofferenza con le mie azioni che ora sono io a dover sopportare questo terribile dolore", penserà tra sé e sé. A consolarla ci saranno la madre e il fratello. "Sei tutta la mia vita e sarò sempre qui per sostenerti. Non permetterò mai più che ti facciano del male", dirà Fehime alla figlia devastata dalla perdita del suo bambino.

Endless Love raddoppia venerdì 26 aprile

Giovedì 25 aprile 2024 Endless Love non andrà in onda. Al posto delle vicende di Nihan e Kemal sarà trasmessa una speciale maxi puntata de La Promessa, in onda fino alle 16:55 quando passerà il testimone a Pomeriggio 5. L'episodio di Endless Love non trasmesso verrà recuperato il giorno dopo, venerdì 26 aprile, quando andranno in onda ben due episodi della serie che, eccezionalmente, prenderà il posto del programma Uomini e Donne. Perciò, la serie turca verrà trasmessa dalle 14:20 alle 16:10 circa quando lascerà spazio al daytime di Amici di Maria De Filippi.