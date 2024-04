Le anticipazioni degli episodi in onda il 25 e 26 aprile 2024 rivelano che un nuovo nemico arriverà a Cukurova. Si tratta di Hamran Said che ha un conto in sospeso con Hakan e Abdülkadir, mentre Züleyha ostacolerà ancora una volta il perfido Colak.

Anticipazioni Terra amara: Hamran minaccia Hakan e Abdülkadir

Negli episodi di Terra Amara in onda il 25 aprile 2024 Vahap rivelerà al fratello Abdülkadir che Hasmet Colak non si è mai sposato con Betül poiché, in realtà, il matrimonio era finto. Nel frattempo, Hakan e Abdülkadir riceveranno delle minacce dal delinquente Hamran Said, una loro vecchia conoscenza che li ritiene responsabili della morte del padre ai tempi in cui si trovavano in Libano.

A differenza di Gümüsoglu, Keskin è convinto che l'unica soluzione per risolvere la questione sia uccidere il giovane criminale. I due uomini si incontreranno di nascosto ma Züleyha capirà che il marito le sta nascondendo qualcosa e lo seguirà. Intanto, Colak si rifiuterà di pagare le sue braccianti e l'ex signora Yaman lo farà al posto suo, mentre rifletterà con Friket su come poterle aiutare.

Trame Terra amara: Betül e Sermin vivono a casa di Vahap

Dopo essere state cacciate di casa da Züleyha, le perfide Sermin e Betül non avranno più un posto dove vivere. Vahap si offrirà di ospitarle, trattandole come se fossero delle domestiche. Betül non ha intenzione di prendere ordini da lui, ma la madre cercherà di convincerla a stare al gioco.

Nel frattempo Cevriye cercherà in tutti i modi di conquistare il cuore di Gaffur. Quest'ultimo, però, non sembrerà affatto interessato alla donna. Intanto Züleyha scoprirà che Colak sta pagando le sue braccianti con uno stipendio più basso di quello degli uomini. Perciò, l'ex signora Yaman deciderà di dare vita ad un fondo di solidarietà e inizierà a lottare per la parità salariale.

Grazie a questa decisione, le braccianti si ribelleranno e si rifiuteranno di lavorare per Colak. Non avendo più contadini che lavorino nei suoi terreni, il criminale si troverà in serie difficoltà e mediterà nuovamente vendetta nei confronti di Züleyha.

Erkan Bektas e il suo rapporto con la popolarità

Dopo aver interpretato Abdülkadir Keskin in Terra amara Erkan Bektas è diventato molto popolare sia in patria che all'estero.

Nell'ultima intervista rilasciata a Verissimo l'attore ha ammesso che il successo è una cosa positiva, ma ha anche un aspetto negativo che non piace al figlio adolescente. Mentre per Bektas è importante concedere una foto o un autografo ai fan che lo fermano per strada perché è grazie a loro se è diventato così famoso, per il figlio non è così. Per quale motivo? Il giovane considera la popolarità del padre come un'invadenza della loro privacy che toglie del tempo a loro due.