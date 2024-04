Nelle prossime puntate di Endless love tra Vildan e Önder arriverà la rottura. Lei scoprirà da Zeynep che il marito ama ancora Leyla e gli farà una scenata di gelosia. Lo manderà via di casa e lui coglierà la richiesta al volo per fare le valigie. Vildan, successivamente, si pentirà di averlo cacciato: gli chiederà di restare, ma lui rifiuterà.

A casa Sezin continui problemi a causa di Emir e Zeynep

Le cose a casa Sezin negli ultimi anni non sono state facili a causa di Emir. Lui per salvarli dalla bancarotta ha comprato la loro a casa e in più Nihan l'ha dovuto sposare per proteggere Ozan dalla prigione.

È sempre stato un grosso problema, ma a quanto pare non sarà l'unico, perché ci sarà anche la moglie di Ozan a dare problemi.

Il ragazzo si sposerà con Zeynep. Lui ne è follemente innamorato, lei per niente: lo sposerà solo per infiltrarsi nella famiglia Sezin e vendicarsi di Emir, che l'ha prima illusa dicendosi innamorato di lei e poi l'ha lasciata.

Zeynep scopre che Önder ama Leyla

Zeynep farà di tutto pur di distruggere la famiglia e un giorno ascolterà una conversazione tra Leyla e Önder che giocherà a suo favore. Lui ammetterà di essere innamorato di Leyla, di pensarla giorno e notte, ma di aver accantonato la speranza di stare con lei.

Zeynep non sa della storia passata tra Önder e Leyla, e nemmeno del fatto che quest'ultima sia la sorella di Vildan.

A lei basterà solamente mettere zizzania e ci riuscirà.

Vildan caccia Önder di casa, lui prepara le valigie

Zeynep dirà a Vildan tutto quello che ha sentito, scatenando il putiferio. Vildan si arrabbierà con Önder e non tollererà il fatto che lui sia ancora innamorato della sorella, così lo manderà via di casa, non pensando che il marito faccia sul serio.

Perché Önder preparerà le valigie e sarà pronto ad andare via. Ozan proverà a fermarlo: "Mi avevi promesso che non te ne saresti andato, avevi detto che avreste vissuto in stanze separate, perché hai abbandonato questa idea?". Önder sarà dispiaciuto per il figlio, ma proverà a fargli capire che è la cosa più giusta da fare.

Vildan cambia idea: supplica Önder di restare

Vildan vedrà Önder andare via e non la prenderà bene: "Ti avevo detto di andartene per un po', ma stai portando via tutto". Lui sarà stanco dei modi di fare della moglie e annuncerà la sua decisione definitiva: "Sappi che oggi è un giorno molto importante per me, perché ti lascio".

Vildan lo minaccerà: "Se te ne vai in questa casa non potrai più tornare". A Önder non sembrerà interessare, allora la moglie gli chiederà scusa e lo supplicherà di restare, ma neanche questo tentativo darà l'effetto sperato. "Un giorno tornerai da me in lacrime", gli urlerà Vildan, ma Önder avrà le idee ben chiare sul suo futuro.