Gli spoiler di Endless Love delle puntate dal 22 al 27 aprile rivelano che Asu tenterà un approccio con Kemal Soydere dopo essersi ubriacata, ma lui la rifiuterà. Nihan, invece, sarà molto preoccupata per il padre Onder, finito in ospedale dopo essere stato investito da un'auto.

Anticipazioni Endless Love: Kemal respinge un tentativo di approccio di Asu

Kemal recupererà le prove per incastrare Emir dopo aver scoperto che Nihan l'ha sposato solo per proteggere Ozan. Tarik sembrerà pronto a firmare il contratto per il nuovo esercizio commerciale, se il proprietario del locale non sembrerà disposto a darglielo.

Nihan, in ansia per le sorti di Ozan, avrà un confronto con Kemal, il quale le assicurerà che né lui né Salih hanno intenzione di denunciare il fratello per l'incendio alla barca. L'ingegnere a questo punto chiederà all'ex fidanzata di svelargli il motivo per il quale sta proteggendo Ozan. L'incontro sarà sorpreso da Asu, che vorrà brindare con Kemal per l'acquisto dell'abitazione. Nihan si nasconderà rapidamente in camera per poi dileguarsi alla prima occasione. Asu, invece, verrà respinta da Kemal dopo un tentativo di approccio.

Nihan in ansia per le sorti del padre Onder

Emir chiederà a Tufan di procedere con il loro piano per incastrare Tarik. Asu, invece, farà credere a Nihan di aver passato la notte con Kemal.

La pittrice si recherà sul luogo del delitto compiuto da Ozan dove incontrerà l'ex fidanzato, il quale si augurerà che gli racconti la verità su quanto successo cinque anni prima.

Tarik verrà prelevato da un complice di Tufan, che oltretutto investirà Onder. Tarik presterà soccorso all'uomo mandando in aria il piano di Emir, che chiamerà Nihan per informarla del ricovero del padre in ospedale.

La pittrice crederà che il genitore sia stato investito intenzionalmente da qualcuno che voleva ucciderlo, tanto che i sospetti ricadranno su Emir. L'uomo però negherà ogni coinvolgimento.

Asu, intanto, rivelerà a Hakki di essere innamorata di Kemal, mentre Nihan scoprirà che un uomo ha confessato alla polizia di aver investito Onder.

Zeynep accetterà di fare un giro in barca con Emir, dove si scambieranno un bacio.

Endless Love non va in onda il 25 aprile

Endless Love subirà un cambio di programmazione. La serie tv non andrà in onda il 25 aprile per lasciare spazio a una puntata extra-large de La Promessa a partire dalle ore 14:10 fino alle 17 circa. Un esperimento che era già stato attuato dal canale in occasione della giornata di Pasquetta e aveva ottenuto un discreto successo in termini di ascolti.