Kemal rassicurerà Nihan e non ci sarà nessuna denuncia contro Ozan per aver incendiato la barca di Salih nelle puntate di Endless Love dal 22 al 26 aprile. Le anticipazioni spiegano che tra i due ci saranno ancora troppe cose non dette sulle nozze di Nihan con Emir, ma la giovane donna non avrà intenzione di rivelare a Kemal altro del suo passato. Nel frattempo Zeynep sarà sempre più presa da Emir e non riuscirà ad essere felice per il fidanzamento con Salih che si presenterà a casa Soydere.

Il piano di Emir procederà a gonfie vele: avrà Zeynep e Tarik in pugno

Kemal continuerà ad indagare sul motivo che ha spinto Nihan a sposare Emir, ma non riuscirà a trovare nulla di concreto a riguardo. L'ingegnere darà appuntamento alla donna per chiederle ancora una volta di spiegarle per intero cosa è successo. Nihan, tuttavia, gli ripeterà di aver già detto troppo confessandogli di essere stata costretta al matrimonio. Kemal percepirà il forte senso di protezione di Nihan verso Ozan e la rassicurerà dicendole che né lui, né Salih sporgeranno denuncia contro suo fratello per l'incendio della barca. Nihan sarà molto grata a Kemal, ma gli chiederà di smettere di farsi domande sul suo matrimonio.

Nel frattempo Zeynep sarà sempre più attratta da Emir che dopo averla portata al suo concerto dei sogni le chiederà un altro appuntamento, ma la ragazza dovrà gestire il fidanzamento con Salih. La famiglia Soydere accoglierà con gioia il futuro marito di Zeynep, mentre la ragazza non farà altro che pensare ad Emir e non sarà affatto felice del suo destino.

Nihan e Onder capiranno che Emir ha mentito sulla notte dell'omicidio

Dopo aver parlato con Banu, Nihan chiederà l'aiuto di Onder per indagare sulla notte dell'omicidio attribuito a Ozan. I due scopriranno che Emir ha mentito perché aveva confidato al suocero che Karen, la ragazza che era con lui, era andata via prima del delitto.

La foto ricevuta da Banu, però, dimostrerà il contrario e quindi Nihan e suo padre cercheranno ulteriori indizi per arrivare alla verità. Onder e sua figlia avranno intenzione di tornare alla villa estiva di Emir sperando di trovare qualcosa di utile. Tarik, invece, sarà sempre più abbagliato dal poter di Emir che fingerà di agire in suo favore. Il fratello di Kemal avrà un appuntamento per prendere il suo nuovo salone e sarà al settimo cielo.

Le attenzioni di Emir abbaglieranno Zeynep

Nelle puntate precedenti Zeynep è entrata a far parte degli obiettivi di Emir che ha colto la prima occasione per avvicinarsi a lei. Quando Kozcuoğlu ha appreso da Tarik che sua sorella doveva andare a scuola, è andato personalmente a prenderla alla fermata.

Emir ha spiegato a Zeynep che suo fratello aveva un impegno di lavoro. Per la strada la ragazza è stata attratta da un vestito rosso che Emir le ha regalato e successivamente l'uomo ha sorpreso Zeynep portandola in elicottero ad un concerto.