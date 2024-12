Nelle prossime puntate di Tradimento, Oylum rischierà di perdere la vita. Per arrivare in tempo a casa e fare la videochiamata con i suoi genitori, si farà dare un passaggio da Tim sulla sua Moto. Il ragazzo, però, correrà a tutta velocità, andando a sbattere contro un uomo in bicicletta. L'impatto sarà devastante e Oylum rischierà di morire.

Le bugie che Oylum sta raccontando alla madre Güzide

Per chi ha seguito la prima puntata di Tradimento, sa che Oylum sta mentendo alla madre Güzide. Quest'ultima è convinta che la figlia sia partita per Amsterdam per l'Erasmus, ma la verità è un'altra: la ragazza è stata espulsa dalla facoltà di Medicina e in più vuole lasciare il mondo accademico per intraprendere quello della danza.

È stata accettata per entrare a far parte di un'accademia di danza a New York, ma Oylum non ha il coraggio di dirlo alla madre, anche perché lei non accetta che la figlia intraprenda questa carriera. Così, Oylum si preparerà per intraprendere la sua nuova vita statunitense: tutti credono che sia ad Amsterdam, ma in realtà è dall'amica Selin ad Ankara.

Il trasferimento ad Ankara e l'incontro con Tolga e Tim

Qui troverà due persone che condizioneranno la sua vita. Il primo è Tolga, vecchio amico di famiglia, che l'aiuterà nella sua messa in scena e inizierà a innamorarsi di lei. Il secondo è Tim, ragazzo americano che vive a Istanbul. Anche quest'ultimo si innamora di lei e i due iniziano a frequentarsi.

I due hanno una cosa in comune: a breve si trasferiranno in America. Tim andrà con i suoi genitori a Washington, ma, sapendo che Oylum andrà a New York, ha deciso di anticipare la partenza e trasferirsi anche lui a New York da un amico.

Tim, mentre corre con la sua moto, si scontra con un uomo in bicicletta

Quando escono insieme lo fanno con la moto di lui, un bolide di grossa cilindrata, che un giorno guiderà anche Oylum, fortunatamente senza conseguenze.

La svolta negativa arriverà il giorno in cui Güzide e Tarik festeggeranno il trentesimo anniversario di matrimonio.

Alle 21 è prevista la videochiamata tra Oylum e i suoi genitori, ma la ragazza ha dimenticato le chiavi di casa e non può farla in strada: teme che qualcuno parli in turco e che i suoi genitori scoprano la sua bugia.

Chiederà all'amica Selin di non uscire e aspettarla in casa, e l'amica, anche se un po' arrabbiata, accetterà.

Per arrivare in tempo, Oylum chiederà un passaggio a Tim con la sua moto, ma il ragazzo correrà più del dovuto. A un certo punto non si renderà conto che sta sopraggiungendo un uomo con una bicicletta. Lo scontro sarà terribile, ma se Tim non si farà niente, Oylum sarà a terra priva di sensi: la ragazza rischierà di morire.