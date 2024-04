Ciro chiederà a Vito di provare a convincere Maria a tornare con lui nella puntata de Il Paradiso delle signore 8 in onda giovedì 18 aprile. Le anticipazioni rivelano anche che Clara dovrà prendere una decisione importante sul proprio futuro sportivo: se accettasse una proposta allettante dovrebbe rinunciare ad Alfredo. Elvira, invece, si esibirà al locale di Salvatore, ma durante la serata arriverà Tullio e accadrà qualcosa di inaspettato. Infine Hofer fuggirà all'estero secondo i piani di Umberto, che quindi procederanno ala perfezione.

L'inaspettata proposta di Ciro a Lamantia

Le scelte di Maria non piaceranno affatto a Ciro che quando la ragazza gli confiderà di amare Matteo sarà molto preoccupato. Il signor Puglisi non riuscirà ad accettare che sua figlia possa stare con Portelli, soprattutto adesso che si trova in carcere. Per provare a rimediare, Ciro parlerà con Vito e gli chiederà di cercare di convincere Maria a tornare sui suoi passi, sperando che sua figlia lasci perdere Matteo.

Nel frattempo, per Clara arriverà una proposta molto importante che riguarda il suo futuro ciclistico. La ragazza, tuttavia, si troverà di fronte a un bivio: se accettasse di seguire questa opportunità perderebbe Alfredo. Per Clara non sarà affatto facile prendere una decisione, perché da un lato non vorrebbe perdere una grande occasione per dimostrare il proprio talento, ma dall'altra non vorrebbe rinunciare agli allenamenti con Perico.

La fuga di Hofer e la scelta di Elvira

Ci saranno novità anche per Hofer che fuggirà all'estero, come era stato previsto da Umberto. Il piano di Guarnieri, quindi, procederà alla perfezione con Matteo in prigione e Hofer fuori dalle scene. Si tratta di una vittoria definitiva? Le trame non specificano se Marcello riuscirà a rendersi conto della trappola che gli è stata tesa prima che sia troppo tardi.

Infine, Elvira inizierà a pensare soltanto ai suoi desideri e deciderà di cantare alla Caffetteria di Salvatore nonostante il divieto di Tullio. Durante la sua esibizione, tuttavia, arriverà Tullio e accadrà qualcosa di inaspettato.

Il punto sulle intenzioni di Tullio

Cosa succederà con l'arrivo di Tullio? Le anticipazioni lasciano un velo di mistero a riguardo, ma non si esclude che il giovane possa fare l'ennesima scenata a Elvira, mettendola in imbarazzo davanti a tutti.

Visto il carattere dispotico di Tullio, è possibile che metta Elvira di fronte un aut aut, chiedendole di scegliere una volta per tutte tra lui e le sue passioni.

Un'altra ipotesi è quella di un cambiamento importante da parte di Tullio che potrebbe arrivare al locale con buone intenzioni e apprezzare l'esibizione della sua fidanzata, tanto da farle a breve anche una proposta di matrimonio.