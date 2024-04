Matteo finirà in prigione secondo le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore 8 dal 15 al 19 aprile. Maria sarà in pena per lui e suo padre Ciro non prenderà affatto bene i sentimenti di sua figlia, tanto da chiederà a Vito di provare a riconquistarla. Nel frattempo, Vittorio sembrerà avere le idee chiare sul suo futuro e vorrà stare con Matilde. Marta, invece, dopo aver parlato con Conti deciderà di lasciare Milano.

Il piano di Umberto sembrerà procedere alla perfezione

Per Matteo le cose si metteranno male perché l'uomo finirà in prigione e Marcello rientrerà dalla Germania per dargli il suo sostegno.

Barbieri farà visita al fratello e proverà a rassicurarlo sul fatto che supereranno insieme questa brutta situazione. La notizia colpirà molto anche Maria che dopo aver parlato con Ciro dei suoi sentimenti per Portelli vorrà andare a trovarlo in carcere. Per la signorina Puglisi non sarà facile fare visita al suo amato e chiederà l'aiuto di Silvana. Quest'ultima, nel frattempo, è stata ricattata da Umberto che si dimostrerà ormai senza scrupoli pur di raggiungere i suoi obiettivi. Per Vito non sarà facile accettare che Maria sia innamorata di Matteo, ma non potrà fare altro che accettare la realtà. Il signor Ciro Puglisi, invece, non riuscirà a rassegnarsi e chiederà a Lamantia di fare il possibile per riconquistare il cuore di Maria.

La confusione di VIttorio lascerà spazio ai sentimenti

Dopo il bacio con Marta, Vittorio dovrà affrontare Matilde. Quest'ultima, infatti, verrà a sapere da Tancredi che Conti l'ha tradita in sua assenza e chiederà subito spiegazioni. Matilde confiderà a Flora la sua sofferenza, mentre Tancredi approfitterà del momento di fragilità di sua moglie per fare in modo di essere sempre presente.

Vittorio si schiarirà le idee e comunicherà a Marta la sua decisione. Più tardi, la figlia di Umberto incontrerà Matilde e dopo averle parlato del bacio con Vittorio deciderà di lasciare Milano per un po' di tempo. Conti, invece, sarà deciso a riconquistare il cuore e la fiducia di Matilde e avrà un'idea per farlo.

I dubbi su chi c'è dietro l'arresto di Matteo

Nelle puntate precedenti, Matteo ha fatto perdere le sue tracce poco dopo aver chiesto a Maria di partire per Parigi. Malvezzi ha pedinato Portelli ed è corso ad avvertire Umberto delle sue intenzioni, quindi pare probabile che Guarnieri sia l'artefice dell'arresto di Matteo.

Vittorio, invece, ha iniziato a pensare troppo spesso a Marta e con lei c'è stato anche un bacio che lo ha mandato in confusione. L'uomo si è ritrovato a dover scegliere tra la nostalgia del passato felice con sua moglie o il futuro incerto con Matilde. Quest'ultima, ancora sposata con Tancredi, si è allontanata per qualche giorno da Milano ignara del fatto che suo marito sia molto deciso a riconquistarla.