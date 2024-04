Nella giornata di mercoledì 17 aprile, a L'Isola dei Famosi c'è stato un diverbio che ha coinvolto diversi naufraghi. Tutto è partito da Daniele Radini Tedeschi che ha ribadito di non voler ricevere ordini. Mentre gli altri naufraghi cercavano di fargli capire che in un programma di sopravvivenza è necessario collaborare, Pietro Fanelli ha preso le difese di Daniele e in un momento di rabbia ha gettato i suoi abiti in mare.

Pietro getta in mare lo stendino con una sua camicia

Pochi giorni dopo essere sbarcato su Playa Espinada, Daniele ha spiegato che per lui è come essere in vacanza: "Io partecipo in tante cose, ma in autonomia senza ricevere ordini".

A quel punto il resto dei concorrenti ha fatto notare che in un reality di sopravvivenza è impossibile non collaborare. Nel momento in cui Pietro Fanelli ha sostenuto Daniele, Valentina Vezzali lo ha rimproverato: "Se vuoi diventare un attore, un modello devi lavorare". "Ma no, non mangio più. Non mi lavo più i denti, non mi lavo più in mare. Siete tutti testimoni, io sono un vero naufrago", ha replicato Pietro. Poco dopo in un momento di rabbia il naufrago ha preso lo stendi panni creato con dei rami e lo ha gettato in mare nonostante ci fosse appesa una sua camicia.

Pietro lancia lo stendino in mare 💀💀#Isola pic.twitter.com/9OA2SFC9PL — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 17, 2024

In confessionale, Maitè Yanes ha espresso il suo commento sull'atteggiamento di Pietro: "Ancora non abbiamo capito perché è qua.

Quello che non può pretendere da noi è un'amore incondizionato come quello che ti dà la mamma, perché qua siamo delle persone che faticano per sopravvivere".

Il commento di alcuni utenti del web

In seguito al gesto di Pietro, diversi utenti sulla pagina X del reality show hanno espresso un loro commento. Un utente ha affermato: "Ma questo Pietro dove lo avete trovato?".

Un altro telespettatore ha ironizzato: "Secondo me Pietro ha le ore contate". Un utente ha commentato: "Anche lui dichiara di non volere sollecitazioni da nessuno e non farà più nulla, ma inizierà a fare il vero naufrago. Tra Pietro e Daniele non so chi è più fuori, si difendono a vicenda e sono contro tutto il gruppo". Un utente ha parlato di mancanza di rispetto da parte di Pietro e Daniele: "Ma chi si credono di essere?".

Infine c'è chi ha commentato con sarcasmo: "Un po' nervosetti eh".

Isola: anticipazioni 4^ puntata

In occasione della quarta puntata de L'Isola dei Famosi, in onda giovedì 18 aprile, Vladimir Luxuria probabilmente farà chiarezza sull'esclusione di Francesco Benigno. Inoltre verrà reso noto il verdetto del televoto che vede sfidarsi Artur Dainese, Peppe Di Napoli, Daniele Radini Tedeschi e Joe Bastianich. Inoltre verrà "eletto" il nuovo leader della settimana, quindi i concorrenti si sfideranno in alcune prove.

Infine ci sarà un aggiornamento su Aras Senol, Edoardo Franco e Marina Suma: i primi sono risultati entrambi positivi al Covid, mentre la concorrente si è infortunata durante una prova.