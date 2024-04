A La Promessa Pia Adarre non potrà dormire sonni tranquilli neppure dopo l'arresto di Gregorio visto che scoprirà che il bambino che porta in grembo potrebbe nascere con qualche malformazione a causa del veleno somministratole dal marito per diversi mesi. La governante sarà distrutta al solo pensiero, ma non le resterà che aspettare di partorire per scoprire se realmente l'avvelenamento ha procurato seri danni al piccolo.

Gregorio resta in carcere per il tentato omicidio di Pia

Nella soap Tv La Promessa ben presto andrà in onda la scena in cui don Gregorio verrà arrestato per il tentato omicidio di Pia. Tutto accadrà nel momento in cui Pia troverà tra le cose del marito il veleno che lui ha utilizzato per avvelenarle i pasti.

La governante metterà alle strette Gregorio, il quale confesserà di essere stato lui ad avvelenarla perché non sopportava che lei mettesse al mondo un figlio non suo. In sostanza, le voleva procurare un aborto. Lo scontro tra i due coniugi culminerà con Gregorio che cercherà di uccidere la consorte, che verrà salvata in extremis dall'arrivo di don Romulo. Gregorio finirà in manette ma, poco tempo dopo, Pia verrà a sapere che il marito potrebbe tornare in libertà. Per evitare che ciò succeda, la governante sarà costretta a testimoniare contro Gregorio in tribunale. L'uomo, quindi, grazie a questa testimonianza, resterà dietro le sbarre.

Pia scopre che il bambino rischia di nascere malformato a causa del veleno

Le cose per Pia non si risolveranno con l'arresto di Gregorio visto che verrà fuori che il veleno somministratole dal marito per tanti mesi, potrebbe aver causato danni al bambino. La governante ne avrà conferma parlando con il dottor Abel, il medico giunto a La Promessa per occuparsi di Jimena.

Abel confermerà a Pia che il veleno potrebbe aver causato delle malformazioni al nascituro e questa notizia getterà la donna nello sconforto più totale. Anche Jana sarà concorde con la tesi di Abel ma cercherà di rassicurare Pia dicendole che nessuno può sapere se la cicuta abbia davvero compromesso la salute del nascituro.

Nonostante queste rassicurazioni, Pia non riuscirà a stare tranquilla e si sentirà in colpa per non essersi accorta prima della pericolosità di Gregorio. Comunque sia, Pia potrà contare anche in questo frangente, sulla vicinanza di don Romulo.

La Promessa in onda con una maxi puntata il 25 aprile

In occasione della Festa della Liberazione, Mediaset ha deciso di fare un regalo ai fan de La Promessa. Lo sceneggiato ambientato nella Spagna di inizio '900, giovedì 25 aprile andrà in onda a partire dalle dalle 14:10 e si protrarrà sino alle 17:00 circa. Una maxi puntata della durata di quasi tre ore e che permetterà di fare un gran passo avanti nelle varie storyline. Ad esempio, sarà il momento in cui Pia troverà la boccetta di veleno tra le cose di Gregorio. Da qui nasceranno i primi sospetti della governante sul marito.