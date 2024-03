In Terra Amara durante la puntata in onda per Pasquetta, lunedì 1° aprile, in prima serata su Canale 5 Fikret dopo un incidente stradale lotterà tra la vita e la morte e sarà inaspettatamente Hakan a condurre in ospedale l'unico chirurgo in grado si salvarlo.

Intanto il matrimonio di Betul e Colak verrà celebrato, ma quando la donna proverà ad avvelenare il neo marito, lui se ne renderà conto e la segregherà in casa, minacciandola di non farla uscire mai più.

Tutti in pena per Fikret

Dopo la lunga puntata pomeridiana di Terra amara trasmessa nel giorno di Pasqua, nel giorno Pasquetta la dizi turca tornerà in prime time su Canale 5: una nuova puntata andrà in onda infatti lunedì 1° aprile alle ore 21:30.

In particolare Fikret sarà in ospedale in fin di vita dopo un grave incidente stradale che si ipotizzerà essere opera di Colak. L'unico medico che potrebbe salvare la vita di Fikret si troverà in Svizzera e comunicherà di non avere alcuna intenzione di andare ad Adana.

Un altro uomo nel frattempo verserà in gravi condizioni: dopo essere stato ferito con una pistola dal fratello Vahap, Abdulkadir perderà conoscenza. Al suo fianco ci sarà Betul, che deciderà di restargli accanto anziché presentarsi al proprio matrimonio con Colak. Gli uomini di Abdulkadir dopo le prime cure si renderanno conto che il ferito necessita di cure ospedaliere e lo trasporteranno al pronto soccorso.

Intanto Colak si troverà ad attendere all'altare Betul che sarà fortemente in ritardo.

Sermin per salvare la figlia correrà dal futuro sposo affermando che Betul è stata rapita, anche se improvvisamente la sposa si presenterà. Infatti Betul capirà che stare al fianco di Adbulkadir in quel momento non avrebbe senso e quindi sposerà Colak.

Betul segregata in casa

Durante la prima notte di nozze, Betul cercherà di portare a termine il suo piano di uccidere il marito avvelenandolo, ma lui si renderà conto dell'inganno e per vendicarsi chiuderà in casa la moglie, minacciandola di non liberarla mai più.

Sermin, preoccupata per la figlia, andrà a casa sua e vedrà che Colak non ha subito gli effetti del veleno come pensava. Nel frattempo Abdulkadir si risveglierà e chiedendo di Betul capirà che lei ha deciso di sposare Colak.

Nel frattempo Fikret sarà in fin di vita, ma Hakan condurrà in ospedale il luminare proveniente dalla Svizzera che accetterà di operare il giovane e lo salverà.

I commenti social sulla 'vena romantica' di Abdulkadir

Intanto non mancano i commenti social del pubblico della soap opera dopo che è emersa una "vena romantica" di Abdulkadir, quando ha saputo del matrimonio di Betul con Colak.

"Abdulkadir e Hakan arrivati a Cukurova per la vendetta e tutto il resto e alla fine si ritrovano in uno scantinato a fare i poeti per le donne di cui si sono innamorati", ha scritto un utente su X, con un tono divertito. "Abdul, il trafficante che diventa poeta come Fekeli", ha scritto invece un altro utente.