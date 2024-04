Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda su Rai 3 dal 22 al 26 aprile rivelano che Eduardo confermerà la sua decisione di voler cambiare vita e inizierà a collaborare con la giustizia.

Una scelta che colpirà veramente tanto Clara, la quale inizierà a pensare a quello che potrebbe essere il suo futuro insieme a Eduardo e deciderà di chiedergli di sposarsi al più presto.

Intanto Mariella mostrerà dei chiari segnali di insofferenza nei confronti di Guido e, per tale ragione, deciderà di vendicarsi: lo farà ingelosire stando accanto ad Alberto.

Eduardo decide di cambiare vita, Clara entusiasta: anticipazioni Un posto al sole al 26 aprile

Eduardo inizierà a collaborare con la giustizia dimostrando di voler mettere un punto alla sua vecchia vita da boss. Verrà inserito in un programma protezione dei collaboratori di giustizia e tale scelta renderà orgogliosa Clara.

La donna, incinta di Eduardo, inizierà a fantasticare su quella che potrebbe essere la sua nuova vita al suo fianco.

Per questo andrà da lui per fargli una proposta di matrimonio: vorrà diventare sua moglie e in questo modo rendere Eduardo l'uomo più felice del mondo.

Mariella si vendica di Guido

Guido continuerà a essere particolarmente freddo con la moglie Mariella.

La donna, che ha cercato di fare di tutto per riconquistarlo, inizierà a essere stufa del suo comportamento e deciderà di vendicarsi.

Mariella attuerà così il suo piano vendicativo: ha intenzione di far ingelosire il suo uomo e, seguendo il consiglio dell'amica Bice, inizierà a farsi vedere sempre più spesso in compagnia di Alberto Palladini.

Intanto Michele verrà a sapere che Silvia ha ricevuto una proposta di matrimonio da parte di Giancarlo e non la prenderà affatto bene, mostrando tutta la sua gelosia.

Silvia ha tradito Giancarlo con Michele

Negli episodi precedenti di questa stagione c'è stato un pericolo riavvicinamento tra Silvia e Michele, protagonisti anche di un momento di grande passione.

I due si erano ritrovati in intimità insieme e Silvia si è resa conto di essere in grande difficoltà. Non sapendo come gestire la situazione con Giancarlo, ha scelto di non rivelargli la verità su quanto fosse accaduto con il suo ex marito.

In questo modo credeva di essere in grado di lasciarsi alle spalle quel momento e andare avanti come se nulla fosse successo, ma ben presto si è ritrovata a fare i conti con i sensi di colpa.