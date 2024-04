Clara andrà in carcere a parlare con Eduardo della sua gravidanza nella puntata di Un posto al sole in onda giovedì 11 aprile. Le anticipazioni raccontano che Rosa starà accanto alla sua amica in questo momento così delicato. Nel frattempo Lucia andrà contro il parere di Eugenio e accetterà Damiano come referente di Sabbiese. Nunzio sarà deciso a indagare sull'incidente di Diana, mentre Rossella continuerà a essere confusa sui sentimenti che prova per Riccardo e Cammarota.

Una bella novità in arrivo per Eduardo

La confusione dei giorni passati lascerà il posto a una decisione importante per Clara.

Dopo aver parlato con Rosa e Giulia, la giovane donna sarà sicura di voler portare avanti la sua gravidanza. Nonostante tutte le difficoltà che dovrà affrontare, Clara sarà confortata dal fatto di poter contare sul sostegno di Rosa che, oltre a essere una sua cara amica, diventerà anche la zia del bambino in arrivo. La sorella di Eduardo convincerà Clara ad andare in carcere e parlare con Sabbiese della sua gravidanza. Sapere che presto diventerà padre potrebbe dare a Eduardo anche il coraggio di affrontare i prossimi mesi, visto che ha deciso di collaborare con la giustizia. Le trame non rivelano quale sarà la reazione di Sabbiese, ma dalle puntate andate in onda si evince un forte desiderio di paternità in Eduardo e certamente sarà felice della novità portata da Clara.

Nunzio deciso a indagare sull'incidente di Diana

Per Eduardo inizierà un nuovo percorso come collaboratore di giustizia, ma l'uomo ha espresso la sua volontà di avere Damiano come referente. Nonostante l'opposizione di Eugenio, Lucia accetterà la richiesta del detenuto e non si esclude che questo possa portare qualche difficoltà alla coppia appena nata.

Nel frattempo Rossella non riuscirà a fare chiarezza dentro di sé e sarà ancora molto combattuta tra i sentimenti che prova per Riccardo e per Nunzio. Quest'ultimo, invece, non si rassegnerà al fatto che Diana abbia avuto un incidente e sarà convinto che la camorra abbia agito per impedirle di denunciare il suo ex compagno.

Cammarota sarà deciso a indagare a fondo nella questione.

Eugenio e Lucia: la possibile crisi

Crisi in vista per la nuova coppia formata da Eugenio e Lucia? Nelle scorse puntate i due colleghi si sono avvicinati molto e hanno iniziato una storia d'amore. Nicotera sembra essersi lasciato alle spalle il passato con Viola e Lucia ha saputo entrare nella sua vita senza essere troppo invadente. Adesso, però, c'è un problema tra i due: Eugenio non vuole accettare che Damiano faccia da referente a Eduardo. Probabilmente Nicotera vuole evitare ogni tipo di contatto con il nuovo compagno di sua moglie, ma Lucia non terrà conto della sua opinione.