Liam supplicherà Hope di non riprendere Thomas in squadra e lei accetterà come raccontano le anticipazioni delle prossime puntate di Beautiful. "Va bene, gli dirò di no", affermerà Hope per accontentare il marito, ma lei non potrà trattenere le lacrime. Sarà evidente che la figlia di Brooke avrebbe voluto uno sviluppo diverso dei fatti.

Brooke verso il perdono per Thomas

Thomas tornerà alla carica e approfitterà della grave crisi della Hope for the future per farsi di nuovo avanti in azienda. Ad appoggiarlo avrà Taylor e Steffy, che dopo aver creduto al suo cambiamento proveranno a convincere Hope e Brooke a dargli fiducia.

Thomas, tuttavia, non considererà quanto sia importante l'opinione di Liam, che manderà a monte i suoi progetti. La titubanza da parte di Brooke e sua figlia sarà molta, ma le parole di Taylor riusciranno in qualche modo ad aprire uno spiraglio nel loro cuore. La donna parlerà con Brooke di suo figlio riconoscendo i suoi gravi errori, ma spiegandole che adesso Thomas non ha più un'ossessione per Hope. Brooke non potrà dimenticare che il suo matrimonio con Ridge è saltato per colpa di Thomas, ma ammetterà che questa brutta situazione le ha fatto trovare un'amica come Taylor. La signora Logan affermerà che la sua unica preoccupazione riguarda l'ossessione di Thomas per Hope: lavorando gomito a gomito potrebbe farsi nuovamente viva.

Taylor assicurerà all'amica che il figlio è in cura presso un terapista e tutto quello che vuole è solo il bene di Hope.

I discorsi tra Brooke e Taylor fanno riflettere Hope

Hope entrerà in ufficio mentre sua madre e Taylor parlano di Thomas, e affronterà con loro l'argomento. Sapere che anche Steffy ha cambiato idea sul fratello farà pensare molto Hope, che non escluderà un ritorno di Thomas nella sua squadra.

La donna non potrà evitare di considerare che la sua linea potrebbe salvarsi unicamente con l'intervento di Thomas, ma non darà subito una risposta. Una volta tornata a casa, Hope spiegherà a Liam quello che è accaduto e gli dirà che sta valutando un ritorno di Thomas come designer. Liam sarà sconvolto dalle parole della moglie e non vorrà sentire parlare dell'argomento.

Spencer esprimerà tutta la sua diffidenza nei confronti di Thomas e supplicherà Hope di non assumerlo. Liam sarà molto convincente, perché Hope in lacrime gli dirà che seguirà il suo consiglio. "Va bene, gli dirò di no". Sarà chiaro che la figlia di Brooke non deciderà per sua volontà, ma farà semplicemente quello che le ha detto Liam. Il suo dispiacere sarà evidente e le lacrime parleranno chiaro. A Spencer, tuttavia, basterà la risposta di sua moglie e la abbraccerà giurandole che sta facendo la cosa giusta.

La grave crisi che sta attraversando la Hope for the future

Nelle scorse puntate la Hope for the future si è trovata sull'orlo del fallimento. I numeri della collezione di Hope sono precipitati e la critica non è stata buona nei suoi confronti.

Carter, Steffy, Eric e Ridge hanno dovuto discutere del problema e non hanno escluso uno stop alla collezione. Steffy ha parlato con Hope della possibilità di rinunciare al suo lavoro e questo ha mandato in crisi la figlia di Brooke, che si è resa conto di quanto fosse prezioso Thomas. La stessa Steffy, pur essendo sua sorella, non ha visto di buon occhio la possibilità di un ritorno di Thomas alla Forrester Creations.