Jimmy sarà molto triste per la partenza di Niko in vacanza con Valeria nelle puntate di Un posto al sole del 24 e 25 aprile. Le anticipazioni spiegano che il bambino non farà pesare a suo padre il suo dispiacere e fingerà di essere felice con lui, ma quando resterà da solo con Renato esprimerà il suo disappunto. Poggi, per provare a far stare meglio suo nipote si rivolgerà a Manuela che si prenderà cura di Jimmy con molto piacere, anche se continuerà a pensare a Niko.

Valeria e Niko sempre più uniti

La relazione tra Niko e Valeria procederà a gonfie vele e si farà sempre più seria, tanto che il giovane avvocato deciderà di partire con lei.

Niko accetterà di trascorrere la giornata del 25 aprile ad Amsterdam, per il festival dei tulipani, con la sua nuova fidanzata, sorprendendo la sua famiglia. Niko chiederà a Renato di fare da babysitter a Jimmy e lui accetterà realizzando che se Niko è arrivato a fare un passo così importante tiene davvero a Valeria. Jimmy, invece, fingerà di essere felice per sua padre ma in realtà sarà molto scocciato dal fatto che per l'ennesima volta trascorrerà la breve vacanza senza suo padre. Appena Niko partirà, Jimmy non esiterà ad esprimere il suo disappunto a Renato che non saprò cosa fare per risollevare l'umore del bambino.

Manuela farà tornare il sorriso a Jimmy

Renato penserà che l'unica che potrebbe far stare meglio Jimmy sia essere sua madre Micaela, ma lei sarà troppo impegnata con la radio e Samuel.

A Poggi non resterà altro che rivolgersi ancora una volta a Manuela che in un primo momento non prenderà bene la proposta di Renato. La ragazza, infatti, non potrà fare a meno di pensare che sta perdendo per sempre l'uomo che ama e inoltre avrà le pressioni di Costabile da gestire. Quest'ultimo sarà molto insistente con Manuela per il nuovo progetto che prevede un parco archeologico per bambini e la ragazza sarà turbata dalla paura di prendersi una responsabilità così grande.

Manuela rifletterà sulla proposta di Renato e si renderà conto che stare con Jimmy potrebbe farla stare molto meglio e aiutarla a non pensare. Il bambino sarà felice e appena rivedrà sua zia tornerà a sorridere.

Il futuro di Niko sarà con Valeria o Manuela?

Tra Niko e Valeria è davvero amore? Al momento per il giovane avvocato sembra essere arrivato il cambiamento che da tempo aspettava.

Non si esclude, però, che Valeria possa rivelarsi una delusione per Niko che accecato dalla nostalgia del passato potrebbe non conoscere molto bene le intenzioni della nuova arrivata. Non si esclude che Valeria possa nascondere dei segreti o mostrare con il tempo dei lati incompatibili con la vita di Niko, Ad esempio, la ragazza potrebbe non apprezzare troppo la presenza di Jimmy e questo sarebbe un grosso problema per Niko. In questo caso, il figlio di Renato potrebbe finalmente accorgersi della sincerità di Manuela nei suoi confronti e apprezzarla per come si comporta con Jimmy.