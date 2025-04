Margarita andrà a parlare con Ayala per dirgli che Martina accetta le loro nozze, nella puntata de La Promessa di sabato 12 aprile.

Le anticipazioni rivelano che la decisione della ragazza renderà felice Margarita, ma non Ayala. "Non è sincera", dirà l'uomo che informerà la sua compagna, "Ho già chiamato il convento per Martina, è troppo tardi". Ayala spiegherà che Martina non ha ancora ammesso di aver attentato alla sua vita e per questo lui la punirà ugualmente.

Curro farà ragionare Martina

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Ayala sarà deciso a rinchiudere Martina in convento.

L'uomo darà solo una possibilità alla ragazza: accettare le sue nozze con Margarita. Martina, tuttavia, non vorrà saperne e questo scatenerà ancora l'ira di Ayala. Manuel e Curro rifletteranno molto su come poter aiutare Martina e non vedranno altra soluzione che piegarsi al ricatto del conte. Curro andrà a parlare con la ragazza per cercare di farla ragionare ed evitare il convento. Martina resterà della sua idea: "Non posso lasciare che mia madre sposi un uomo come Ayala", dirà. Curro però le farà notare che è più importante la sua vita e lei rischia di comprometterla per sempre. Il signorino convincerà Martina che il comportamento di Ayala dipenda dal forte amore che prova per Margarita e che lei dovrebbe dargli una possibilità.

Le parole di Curro riusciranno a far breccia nel cuore di Martina che, suo malgrado, si rassegnerà ad accettare le nozze e andrà a parlare con sua madre.

La decisione di Martina e l'entusiasmo di Margarita

Nella puntata de La Promessa di sabato 12 aprile, Martina andrà da Margarita per comunicarle la sua decisione. La ragazza chiederà scusa a sua madre per tutte le discussioni e i problemi creati a lei e Ayala.

"Io però sono innocente e ti chiedo di credermi", dirà la ragazza a Margarita che a sua volta si scuserà per aver acconsentito alla punizione del manicomio. Madre e figlia si chiariranno e Martina stupirà Margarita dicendole che accetta le nozze: "Vi auguro di essere felici", dirà. L'unica condizione che Martina porrà sarà quella che lei resterà a vivere a La Promessa quando sua madre e Ignacio andranno via.

Margarita sarà felicissima e dopo aver abbracciato sua figlia correrà a dare la bella notizia al conte. Ayala si dirà soddisfatto, ma per niente entusiasta. "Martina non è sincera", dirà sorprendendo Margarita, "Non ha ammesso che è colpevole". Ayala, inoltre, deluderà la sua compagna: "Ho già chiamato il convento per Martina, è troppo tardi". Amareggiata e sorpresa, Margarita andrà via dicendo ad Ayala che non è l'uomo che pensava.

La brutta sorpresa per Martina al suo ritorno

Nelle puntate precedenti, Curro è stato sul punto di colpire Ayala. Quest'ultimo, infatti, gli ha promesso che se avesse fatto tornare Martina al palazzo, lui non l'avrebbe fatta tornare in manicomio e non l'avrebbe denunciata.

Curro si è fidato della parola del conte che ha usato un trucco per vendicarsi ugualmente della ragazza. Una volta a casa, infatti, Martina ha dovuto affrontare di nuovo l'ira di Ayala che ha promesso di rinchiuderla in manicomio. L'unica ad aver capito il gioco di Ayala è Petra che lo ha minacciato: "Ti distruggerò, lo giuro". La governante ha avvertito il conte, dicendogli che avrebbe rivelato a tutti che è stato lui stesso ad assumere la cicuta per poi incolpare Martina.