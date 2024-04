Tina Cipollari continua a non fidarsi di Mario Cusitore e nelle puntate di Uomini e donne in onda a breve su Canale 5, deciderà di indagare su di lui. L'opinionista infatti, vorrà vederci chiaro sull'ultima segnalazione arrivata sul conto del corteggiatore. Da segnalare il ritorno in studio di Pierpaolo Siano, dopo che nell'ultima registrazione aveva scelto di andarsene.

Tina non crede a Mario e decide di indagare di di lui

Le prossime puntate di Uomini e donne saranno nuovamente incentrate sul percorso di Ida Platano. È ciò che emerge leggendo le anticipazioni riguardanti ciò che è accaduto nella registrazione del 15 aprile.

Nello specifico, ci sarà un nuovo scontro tra Tina Cipollari e Mario Cusitore con l'opinionista che afferma per l'ennesima volta di non fidarsi di lui. Ormai è cosa nota, visto che in ogni puntata l'opinionista non perde occasione per cercare di screditare il 40enne di Napoli. In queste nuove puntate, Tina chiederà a Mario di dirle il cognome della ragazza che ha fatto la segnalazione della volta scorsa. Questo perché Tina ha intenzione di approfondire la vicenda. In sostanza vuole indagare su Mario. Anche Gianni Sperti si è trovato d'accordo e non resta che attendere le nuove registrazioni per capire se queste indagini porteranno a qualcosa di nuovo. Le anticipazioni fanno sapere che Ida Platano, a differenza degli opinionisti, sarà invece propensa a credere al corteggiatore.

Pierpaolo torna a Uomini e donne

Oltre a parlare lungamente di Mario Cusitore, le anticipazioni rivelano che Pierpaolo Siano farà ritorno in trasmissione. Il corteggiatore quindi ha cambiato idea dopo che nelle scorse puntate, aveva deciso di lasciare Uomini e donne a causa di alcuni comportamenti di Ida. La tronista andrà a riprenderlo e lui la farà aspettare per ben tre ore prima di presentarsi in esterna.

Alla fine i due si chiariranno e quindi tornerà nello studio di Maria De Filippi per corteggiare Ida. Da segnalare, invece, l'assenza del tronista Daniele Paudice. Per quanto riguarda invece le vicende del Trono Over, sarà dedicato ampio spazio a Jessica e Diego Tavani. La dama si lamenterà del cavaliere sostenendo che lui le ha chiesto di uscire solo per via dell'aspetto fisico.

Jessica è convinta di questo visto che lui l'ha portata a ballare senza però chiederle nulla della sua vita.

Il punto su Mario Cusitore a Uomini e donne

Il percorso di Mario Cusitore a Uomini e donne continua a far discutere. Sia gli opinionisti che molti telespettatori non si fidano di lui e credono che lui sia nel programma solo per la visibilità e non certo perché nutra un interesse verso Ida. Dal canto suo la tronista è sempre stata più propensa a credergli, forse perché molto attratta da lui. Ormai non si contano più le segnalazioni giunte su Mario, tutte con un unico denominatore comune: lui si accompagna con altre donne, nonostante stia corteggiando Ida.