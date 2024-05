Nelle prossime puntate di Beautiful Sheila Carter tradirà Bill Spencer con Deacon. La donna non riuscirà più a nascondere i sentimenti che prova per il padre di Hope e si abbandonerà alla passione con lui, all'insaputa di Bill. Il magnate intanto, continuerà a difendere Sheila di fronte a Liam e Wyatt, i quali non perderanno occasione per invitarlo a lasciarla.

Sheila confessa a Deacon di essere innamorata di lui

La relazione tra Sheila Carter e Bill Spencer potrebbe ben presto entrare in crisi visto che la donna in realtà non è innamorata di lui bensì di Deacon Sharpe, il suo amico speciale che l'ha sempre aiutata soprattutto nei momenti difficili.

Deacon sarà diventato il nuovo proprietario de Il Giardino e in più occasioni cercherà di convincere Sheila a lasciare Bill. La donna intanto, rinuncerà ad andare all'inaugurazione del locale per non fare un torto a Bill. Questo non basterà a Sheila per togliersi dalla mente Deacon. In seguito deciderà di andare da lui per rivelargli cosa prova veramente per lui. Una volta giunta a casa sua gli dirà di aver bisogno di lui nella sua vita e di aver capito di non poter mai amare Bill. In sostanza, Sheila confesserà a Deacon di essere innamorata di lui e di essere disposta a vederlo di nascosto da Bill.

Sheila tradisce Bill con Deacon

Sheila aprirà dunque il suo cuore a Deacon, rivelando gli anche di essere esasperata dalla convivenza con Bill visto che lui pretende di conoscere ogni suo pensiero.

La Carter confesserà inoltre di pensare a Deacon durante i momenti di intimità con Spencer. Dopo questa confessione, Sheila non potrà più frenarsi e in un impeto di passione, strapperà la camicia di Deacon e lo spingerà contro la porta per soddisfare i suoi desideri infuocati. Deacon non si tirerà certo indietro, visto che non aspettava altro.

Nel frattempo Bill, all'oscuro del tradimento di Sheila, continuerà a difenderla a spada tratta anche quando Liam chiederà al padre di allontanarla dalla loro famiglia. Il magnate sarà convinto di aver trovato in Sheila l'unica donna in grado di capirlo ma dirà a Liam che qualora scoprisse che lei gli sta mentendo, non esiterà a fargliela pagare cara.

Il punto sul personaggio di Sheila Carter in Beautiful

Sheila Carter e la dark lady per antonomasia di Beautiful. Nel corso degli anni ha seminato il panico nella famiglia Forrester visto che ha più volte cercato di uccidere alcuni dei suoi componenti. Ad esempio, aveva cercato di sbarazzarsi della matriarca Stephanie con delle pillole contenenti mercurio. Successivamente ci aveva riprovato cercando di annegarla nella piscina di Villa Forrester così come aveva cercato di fare anche con Lauren Felmore.