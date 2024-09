Loredana Martinelli, meglio nota come Lara, farà di tutto per impedire a suor Maura di andare alla polizia nelle puntate di Un posto al sole in onda dal 30 settembre al 4 ottobre. Le anticipazioni rivelano che la religiosa andrà a trovare Lara e le comunicherà di voler parlare con gli inquirenti. Nel frattempo le cose si metteranno male anche per Marina, che dopo una brutta discussione con Lara finirà in rete con il video della lite. Diego e Ida avranno un inaspettato scontro sull'aggressione di Roberto Ferri.

Chi rischia per aver aggredito Roberto Ferri

Le indagini per scoprire l'aggressore di Roberto Ferri proseguiranno, e si concentreranno soprattutto su Marina e Lara, ma non si escluderà nessuna pista. La signora Giordano sarà in difficoltà perché dovrà spiegare agli inquirenti come mai la sua auto si trovava nei pressi del luogo dell'aggressione. Marina, inoltre, dovrà anche convincere gli inquirenti della sua buona fede, dopo aver mentito raccontando di non essere affatto uscita quella sera. Dopo averla interrogata, gli inquirenti si concentreranno anche su Lara, che quando si accorgerà di essere tra le principali sospettate andrà su tutte le furie con Marina e tra loro ci sarà uno scontro in ospedale.

La lite non passerà inosservata e finirà in rete grazie a un utente che la pubblicherà dopo averla filmata. Le novità per Lara non finiranno qui, perché la donna si preparerà a ricevere la visita di suor Maura, che le darà una notizia importante. Le trame non rivelano di cosa parlerà la suora, ma è certo che Lara vorrà impedirle di andare a parlare con la polizia.

Suor Maura comunicherà a Lara le sue intenzioni di andare in questura, ma la donna farà di tutto affinché ciò non accada.

La lite tra Lara e Marina in ospedale

Lara e Marina saranno le principali sospettate dagli inquirenti, ma Ida inizierà a far preoccupare Diego: avrà il forte timore che la sua fidanzata possa aver aggredito Roberto a causa del suo timore di perdere Tommaso.

Diego non potrà fare a meno di pensare che la sera dell'aggressione Ida sia andata via prima dal lavoro dicendo che sarebbe andata a casa, ma in realtà potrebbe aver mentito. Tra Ida e Diego ci sarà una discussione che certamente non farà piacere alla giovane donna. In attesa di scoprire come si evolverà la vicenda, a Palazzo Palladini la tensione sarà alle stelle.

Lara vuole proteggere suor Maura?

Perché Lara vuole impedire a suor Maura di andare alla polizia? Non si esclude l'ipotesi che suor Maura abbia colpito Roberto con il suo bastone subito dopo la visita a Lara. Gli inquirenti non hanno ancora trovato l'arma del reato e quindi tutto resta ancora possibile. A far pensare a Maura, inoltre, è anche la sua improvvisa e inaspettata assenza subito dopo l'aggressione.

Lara non è riuscita a mettersi in contatto con lei e le sue consorelle hanno affermato che era partita per un ritiro spirituale. Risulta molto strano che suor Maura non abbia avvertito Lara del fatto che sarebbe mancata per qualche giorno, visto lo stretto rapporto tra le due. La religiosa, mossa dal senso di colpa, potrebbe sentire il bisogno di pagare per il reato commesso. Considerando il forte attaccamento di Lara nei confronti di suo Maura, è plausibile che la signora Martinelli voglia far ricadere le colpe su qualcun altro.