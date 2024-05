Zeynep tornerà a bussare alla porta di Salih nelle prossime puntate della prima stagione di Endless Love. Il ragazzo sarà stupito dalla visita. "Come puoi? Non hai cuore? Vai via", le dirà. Alla fine, però, Salih farà entrare la sua ex fidanzata e ascolterà il suo sfogo. La ragazza spiegherà che ha sposato di nascosto Ozan, ma la reazione delle rispettive famiglie è stata insopportabile. Nel frattempo Ozan leggerà la lettera di addio di sua moglie e tenterà di togliersi la vita.

L'addio di Zeynep per Ozan

Ozan si lascerà abbagliare dalle parole di Zeynep e cadrà nella sua trappola.

Crederà che la sorella di Kemal si sia innamorata di lui al punto che andrà contro la sua famiglia e la sposerà di nascosto. Zeynep entrerà di diritto a villa Sezin, ma non sarà accettata come avrebbe voluto. Vildan, in particolar modo, tratterà la nuora come un'intrusa e insisterà affinché il matrimonio venga annullato al più presto. Zeynep si renderà conto di non poter continuare in questo modo e deciderà di andare via in un modo che getterà Ozan nella più totale disperazione. Scriverà una lettera di addio al marito in cui gli dirà che, nonostante i suoi sentimenti, sarà disposta ad annullare le nozze come vogliono i suoi genitori. "Continuerò ad amarti da lontano", scriverà e lascerà la villa.

Zeynep chiamerà la sua migliore amica per riferirle quello che ha appena fatto. Spiegherà di aver dato una bella lezione ai Sezin, mentre Sema le dirà che sta sbagliando, visto che adesso non sa più dove andare.

La corsa in ospedale e la decisione dei Sezin

Zeynep non potrà tornare dai suoi genitori, che l'hanno cacciata di casa appena hanno saputo del suo matrimonio con Ozan, e le resterà solo una porta a cui bussare.

Incurante della sofferenza provocata a Salih, Zeynep andrà proprio dal suo ex fidanzato alla ricerca di un posto in cui stare. Lui sarà molto stupito dal vederla aprendo la porta: "Come puoi venire qui a bussare? Non hai un cuore? Vai via", le dirà provando a cacciarla. Zeynep, tuttavia, insisterà e chiederà a Salih di farla entrare per un chiarimento.

Lui la accoglierà in casa e Zeynep gli spiegherà che non poteva comandare i suoi sentimenti. "Se lo ami così tanto perché sei scappata da tuo marito?" domanderà Salih e Zeynep gli risponderà che la sua famiglia gli ha reso tutto impossibile. Nel frattempo Vildan e Onder troveranno Ozan in condizioni disperate, perché dopo aver letto la lettera tenterà di togliersi la vita. Il ragazzo verrà portato urgentemente in ospedale e i medici lo salveranno, ma in corridoio i Sezin decideranno che Zeynep dovrà tornare al più presto per evitare ulteriori sofferenze al loro amato figlio.

La sofferenza di Salih dopo il rifiuto di Zeynep

Nelle puntate appena andate in onda su Canale 5, Zeynep ha iniziato a cedere al fascino di Emir lasciandosi andare a un bacio con lui.

L'idea di aver fatto colpo sull'imprenditore ha spinto la ragazza a lasciare Salih e ignorare la corte serrata di Ozan. Zeynep ha spiegato a Salih di non volerlo più sposare e lui ha reagito molto male. Il migliore amico di Kemal ha urlato alla sua ex fidanzata di non farsi più vedere e che se un giorno avesse bussato alla sua porta non le avrebbe aperto. I sentimenti che prova per Zeynep, tuttavia, sono troppo forti e i suoi propositi saranno smentiti.