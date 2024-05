Per celebrare l'attore Paolo Villaggio, il prossimo 30 maggio, andrà in onda su Rai 1, in prima serata, 'Com'è umano lui', il tv movie dedicato alla vita dell'artista genovese deceduto nel 2017. Un racconto per conoscere l'uomo, oltre all'interprete cinematografico.

Il biopic è stato scritto e diretto da Luca Manfredi e prodotto da Rai Fiction in collaborazione con Ocean Productions. Alla sceneggiatura hanno partecipato anche i figli dell'attore, Elisabetta e Piero Villaggio.

L'ambientazione e la trama di 'Com'è umano lui'

Il film tv è stato girato tra Roma e Genova.

Il racconto inizia proprio in terra ligure, verso la metà degli anni 50. Paolo spesso si ritrova nel tempo libero, insieme ad alcuni suoi amici, tra i quali Fabrizio De André, ad inventare e scrivere canzoni.

La vita poi lo porta ad incontrare Maura, della quale si innamora. Successivamente, quest'ultima rimane incinta e così i due si sposano in Comune. Quel giorno Villaggio si presenta alla cerimonia in un modo bizzarro: vestito letteralmente in tenuta da mare, con zoccoli e pantaloncini corti. Il padre di Paolo, contrario alle velleità artistiche del figlio e non essendo contento del suo modo di vivere inconcludente, gli trova un lavoro presso la Cosider. Paolo rimarrà in tale azienda per sette anni, senza mai riuscire ad appassionarsi all'impiego.

Malgrado questo, è proprio in quell'ambiente che nasce l'ispirazione al suo personaggio più importante: Fantozzi. Questo grazie alla condivisione di ore di noia con un suo collega, il ragioniere Bianchi. Così, nel frattempo inizia a mettere in scena in teatro diversi spettacoli.

Una sera Enzo Jannacci è malato e così Paolo viene chiamato per sostituirlo, portando al pubblico la sua simpatica verve teatrale e viene notato da Maurizio Costanzo.

Quest'ultimo gli propone l'opportunità di presentarsi e farsi conoscere al grande pubblico televisivo. Su spinta della moglie Maura, accetta la proposta e lascia il lavoro per inizia la sua ascesa verso il successo, tra tv e cinema.

Il cast del film tv

Il protagonista è interpretato da Enzo Paci, conosciuto sul piccolo schermo per aver interpretato alcuni ruoli in diverse fiction della Rai, tra i quali Mauro Bacigalupo nella serie tv di successo 'Blanca'.

Ci saranno inoltre Andrea Filippi, Andrea Benfante, Augusto Zecchi, Emanuela Grimalda, Valentina Ruggeri, Vincenzo Zampa e Camilla Semino Favro.