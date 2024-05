Cambio palinsesto per l'ultima puntata di Terra Amara, la seguitissima soap opera turca che in questi anni ha saputo conquistare e appassionare il pubblico televisivo italiano.

Il finale della quarta stagione si sta avvicinando e Mediaset ha optato per una nuova variazione di programmazione che prevede la messa in onda del capitolo conclusivo nella serata di sabato 8 giugno 2024, del tutto insolito per la serie che non è mai stata trasmessa in prime time in questa giornata.

Cambio programmazione Terra amara: il finale trasmesso di sabato sera

La programmazione di Canale 5 inizialmente prevedeva la messa in onda dell'ultima puntata per venerdì 31 maggio, dopodiché l'appuntamento conclusivo è stato spostato al 7 maggio e infine si è scelto di posticiparla a sabato 8 giugno 2024.

Gli spettatori e appassionati della soap opera turca potranno assistere al gran finale di sempre della serie in questa collocazione del tutto insolita per la serie turca che fino a questo momento non è mai andata in onda in questo giorno.

Una scelta dettata dal fatto che Mediaset ha deciso di contro programmare fino all'ultimo giorno il varietà L'Acchiappatalenti condotto da Milly Carlucci, la cui finalissima è in programma proprio per la serata di sabato 8 giugno.

Anche Endless love sbarca in seconda serata nel sabato di Canale 5

In queste settimane Mediaset ha già sfidato lo show della Carlucci al venerdì sera proponendo in staffetta la soap turca con Zuleyha e a seguire nuovi episodi di Endless love in prima visione assoluta.

Una scelta che si è rivelata fortunata dal punto di vista auditel, dato che Mediaset ha letteralmente trionfato nella gara ascolti del prime time con oltre il 18-19% di share contro il 15% registrato dal varietà di Rai 1.

Lo stesso schema si ripeterà anche per la serata di sabato 8 giugno: in prime time ci saranno gli ultimi episodi di sempre della soap ambientata a Cukurova, poi sarà la volta dei nuovi episodi di Endless love previsti fino all'1 di notte circa.

Zuleyha si dedica agli affari della tenuta

Un finale che si preannuncia attesissimo, durante il quale si scoprirà che Zuleyha ha scelto di chiudere per sempre con l'amore.

La donna rinuncerà all'eredità che le è stata lasciata da Hakan per donarla ai cittadini bisognosi di Cukurova e da quel momento in poi non vorrà nessun altro uomo al suo fianco.

Per tutto il resto della sua vita Zuleyha si dedicherà alla gestione della tenuta Yaman di cui prenderà in mano le redini proprio come faceva in passato Hunkar. La signora Altun, inoltre, si occuperà anche della nonnina Azize la quale vivrà fino all'età di 109 anni, diventando la donna più longeva di sempre vissuta a Cukurova.