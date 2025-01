Jana sarà tormentata dal ricordo della caduta di Jimena e avrà degli incubi nella puntata de La Promessa di lunedì 6 gennaio. Le anticipazioni rivelano che Vera sentirà la sua amica piangere disperatamente nel sonno e proverà a svegliarla per rassicurarla. Nel frattempo, Manuel chiarirà ai suoi genitori che da quel momento sarà l'unico a decidere della propria vita. Catalina, invece, verrà a sapere da Pelayo che lo zio Lorenzo lo ha ricattato per entrare nel business delle marmellate e nel contrabbando di armi.

Cruz infastidita per la decisione dei duchi di lasciare La Promessa

La tensione a La Promessa non accennerà a diminuire dopo la morte di Jimena, che non farà altro che rendere tutti più nervosi. Cruz sarà a tavola con la sua famiglia a colazione, quando leggerà sul giornale il necrologio che annuncia i funerali della donna. La marchesa leggerà a tutti, con disapprovazione, che la veglia funebre si terrà al palazzo di famiglia, circondata dagli affetti più cari. Alonso spiegherà alla moglie che non c'è niente di strano e che i duchi stanno solo facendo quello che hanno annunciato. Manuel ricorderà a sua madre che era stato già deciso di comunicare che Jimena era morta per un incidente a casa dei duchi, quindi tutto è regolare.

Tuttavia, Cruz farà notare che dal necrologio emerge chiaramente che i De Lujan sono stati esclusi e questo potrebbe destare scandalo. Manuel sarà molto infastidito e alzerà la voce, precisando che da quel momento in poi alla sua vita ci avrebbe pensato soltanto lui. La morte di Jimena continuerà a tormentare Jana, che di notte avrà gli incubi e rivivrà il momento della sua caduta dalla balaustra.

La cameriera sarà molto agitata e piangerà disperatamente nel sonno, tanto che Vera si alzerà per svegliarla e rassicurarla. "Era un incubo terribile", dirà Jana, che non riuscirà a darsi pace per la scena, "Cadeva dalla balaustra davanti ai miei occhi, ancora e ancora". La cameriera scoppierà a piangere e Vera proverà a farla calmare ma non sarà facile.

Le minacce di Catalina allo zio Lorenzo

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Pelayo parlerà con Catalina e le spiegherà che non vuole avere più segreti con lei. Il conte le dirà che Lorenzo lo ha ricattato per entrare nel business delle marmellate. Pelayo racconterà che il capitano aveva scoperto il traffico di armi e aveva imposto la sua presenza in cambio del suo silenzio. Catalina sarà indignata per il comportamento dello zio, che, da militare, avrebbe dovuto essere onesto e deciderà di affrontarlo. "Mi avevi detto che non avevi nulla a che fare con il contrabbando", dirà Catalina arrabbiata a Lorenzo, che resterà tranquillo. "Se non smetti di ricattare Pelayo dovrai vedertela con me", intimerà Catalina, ma il capitano non prenderà affatto sul serio le sue minacce e la deriderà.

Jana ha assistito alla caduta di Jimena dalla balaustra

Nelle puntate precedenti, Jimena ha sconvolto tutti lanciandosi dalla balaustra. Quando i marchesi hanno rivelato ai duchi che la sua gravidanza era una farsa, José ha avuto una reazione furiosa. Il padre di Jimena le aveva annunciato che avrebbe finito il resto dei suoi giorni in un convento di clausura, ma non si è limitato a questo. Ha rincorso sua figlia urlando e insultandola, tanto che Jimena, in lacrime, è salita al piano di sopra e ha iniziato a parlare della sua sofferenza. La ragazza non ha risparmiato nessuno e ha accusato tutta la sua famiglia di averla usata come merce di scambio. Dopo il suo sfogo, Jimena si è lasciata andare nel vuoto sotto gli occhi di tutti i presenti, tra cui Jana, che non riesce a dimenticare quella scena.