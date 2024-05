Nelle puntate di UPAS nei giorni del 30 e 31 maggio Nunzio porterà Diana al mare per aiutarla a farsi coraggio; Rossella soffrirà di gelosia a causa del ritorno di Virginia, nonché ex moglie di Riccardo. Diego, invece, deluderà Ida, ma ciò non impedirà alla donna di lasciar perdere la battaglia per stare insieme al figlio Tommaso. Nel frattempo il matrimonio di Guido e Mariella inizierà a tremare, soprattutto quando Bice alimenterà la gelosia della vigilessa. Come se non bastasse, Claudia non sembrerà intenzionata a farsi indietro con Del Bue, anzi.

Ida delusa da Diego, Nunzio sorprende Diana con l'aiuto di Rossella

Nell'appuntamento di giovedì 30 maggio, Ida sarà a dir poco delusa perché Diego sembrerà aver cambiato idea in merito ai loro piani contro Roberto Ferri. I due si sono spinti al punto di coinvolgere la giustizia. Nonostante ciò, la ragazza non avrà intenzione di arrendersi e prenderà una decisione importante, e al momento ignota, riguardante il suo stesso futuro. Frattanto, Raffaele intuirà che tra Ida e Diego qualcosa non sta andando bene.

Vedendo l'architetta con il morale a terra, Nunzio chiederà supporto a Rossella, coinvolgendola in una sorpresa che vorrà fare a Diana per aiutarla a stare meglio.

Spazio anche a Mariella, con Bice che non farà altro che portarla a credere che il suo matrimonio con Guido sia giunto alla fine.

Diego cambia idea e supporta Ida, Diana e Nunzio vanno al mare

Nell'appuntamento di venerdì 31 maggio, Mariella cercherà di non essere gelosa della crescente vicinanza tra suo marito Guido e Claudia. Diego, improvvisamente, cambierà mossa e supporterà Ida nella sua lotta per non separarsi dal piccolo Tommaso.

Diana e Nunzio si ritroveranno a mare e la vicenda porterà i due ad essere ancora di più in sintonia.

Nel frattempo Rossella si renderà conto di essere gelosa di Riccardo a causa del ritorno dell'ex moglie del dottore.

Rossella potrebbe rimettersi con Riccardo e sposarlo

Nonostante sia ancora fresca la rottura tra Rossella e Riccardo, con la donna che ha capito di amare Nunzio Cammarota, prossimamente qualcosa potrebbe cambiare.

La dottoressa, a quanto pare, finirà per rimettere in discussione la sua scelta sentimentale, inoltre, il ritorno a Napoli dell'ex moglie di Riccardo sarà decisivo. Vedere Virginia interagire con il dottor Crovi potrebbe spingere Rossella a pentirsi di aver mandato all'aria il loro matrimonio.

A questo punto non è da escludere che Rossella e Riccardo possano rimettersi insieme e decidere di sposarsi definitivamente. Nunzio, invece, potrebbe finire per innamorarsi di Diana, cessando di inseguire la giovane Graziani.