Nella seconda stagione di Endless love anche Asu scoprirà che Zeynep aspetta un bambino da Emir. Sarà lui stesso a rivelarglielo, perché la sorella insisterà sul fatto che dovrebbero consegnare Zeynep alla polizia per l'omicidio di Ozan. Emir, invece, farà di tutto per evitare il carcere alla ragazza proprio perché è incinta.

Asu fa di tutto per spedire Zeynep dritta in prigione

Con il trascorrere delle puntate si capirà che dietro l'omicidio di Ozan si nasconde la mano di Asu. Anche perché un giorno, mentre parlerà con il suo scagnozzo Gürcan, gli dirà: "Nessuno deve capire che dietro tutto questo ci sono io".

L'obiettivo di Asu sarà incolpare Zeynep di tutto e consegnarla alla polizia, per questo invierà a Nihan il video che ritrae Zeynep mentre soffoca Ozan con un cuscino.

A Emir, però questa mossa piacerà fino a un certo punto e quando si renderà conto che Nihan vuole mandare in prigione Zeynep, la salverà nascondendola in una casa. Asu, però, non sarà della stessa idea di Emir: vuole far finire Zeynep in carcere, così farà in modo che Nihan possa trovarla.

Zeynep rischia di perdere il bambino

Nihan riuscirà trovare il luogo in cui si nasconde Zeynep. Le due avranno un brutto scontro, nel senso che Nihan sfogherà su Zeynep tutta la sua rabbia. La picchierà, proverà a soffocarla con un cuscino, fino a quando la spintonerà per terra e si renderà conto che la ragazza sanguina: è vittima di un'emorragia perché è incinta.

Zeynep le chiederà aiuto e di portarla subito in ospedale. Inizialmente Nihan sarà un po' titubante, ma alla fine non se la sentirà di lasciarla lì in difficoltà, così la porterà al Pronto Soccorso, anche perché Zeynep rischia di perdere il bambino.

Emir svela ad Asu che diventerà padre

Emir si recherà da Zeynep e non la troverà, e si spaventerà quando vedrà nel pavimento delle tracce di sangue.

Chiamerà Asu e le chiederà dove si trovi la ragazza. Asu farà finta di niente e ipotizzerà che qualcuno potrebbe aver ferito Zeynep. Emir chiederà a Tufan di controllare tutti gli ospedali della zona e se la prenderà con Asu per ciò che potrebbe essere successo alla ragazza.

La sorella lo inviterà per l'ennesima volta a consegnare Zeynep alla polizia per l'omicidio di Ozan, ma lui continuerà a tirarsi indietro: "Non posso farlo perché diventerò padre: Zeynep aspetta un bambino da me e nessun Kozcuoğlu può finire in carcere".

Emir, per la prima volta, dimostra di tenerci sul serio a un suo figlio. Quando Banu è rimasta incinta di lui l'ha fatta subito abortire, nonostante la gravidanza avesse già superato i 90 giorni. Anche quando Zeynep è rimasta incinta la prima volta, e si sospettava che il bimbo fosse di Emir, quest'ultimo ha provato a farle interrompere la gravidanza. La ragazza, alla fine, era incinta di Ozan, ma ha perso lo stesso il figlio a causa di un aborto spontaneo.