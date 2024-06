Nella 13^ puntata dell'Isola dei Famosi la contessa Alvina è riuscita a conquistare un posto in finale sconfiggendo Matilde Brandi. Al termine della prova dell'orologio honduregno la showgirl ha cercato di giustificare la sconfitta: "Alvina ha 10kg più di me". Inoltre la diretta interessata ha accusato Edoardo Stoppa di aver sbagliato a scegliere due donne per effettuare la prova di forza.

Lo sfogo di Brandi

In occasione della puntata in onda ieri, 2 giugno, Edoardo Stoppa, essendo il primo finalista dell'Isola dei Famosi, ha dovuto decidere di formare due coppie per sfidarsi in una prova di forza: nell'orologio honduregno, Stoppa ha deciso di far scontrare la contessa Alvina contro Matilde Brandi.

Durante la prima manche Matilde era partita bene ma poi ha avuto un'incidente di percorso perché le è uscito un seno dal costume, quindi ha mollato per coprire il decolleté. Nella seconda prova invece Brandi ha gettato la spugna concedendo la vittoria alla sua avversaria. Dal momento che le sfide erano tre e chi vinceva il maggior numero di manche avrebbe vinto, la contessa ha ottenuto il pass per la finale. Immediatamente dopo la prova Matilde Brandi è stata protagonista di uno sfogo: "Non ho mollato. Nella prima sfida mi sono fermata per coprire il decolleté. Poi Alvina ha 10kg più di me, mentre io peso solamente 50kg". Successivamente la showgirl è apparsa irritata anche nei confronti di Stoppa: "Questo non era un gioco da donne, devi essere sincero".

In replica Stoppa ha fatto notare che Matilde le prove di forza le ha sempre vinte quindi non avrebbe mai pensato che durante l'orologio honduregno mollasse in quel modo: "Se oggi vogliamo fare strategia va bene, però non mi sembra il caso di discutere su questo". Infine Matilde ha sostenuto che Edoardo avrebbe dovuto scegliere la prova della palla, ma Elonoire Casalegno in qualità di inviata dall'Honduras ha fatto una precisazione: "Matilde ma chi te l'ha detto che c'è una prova con la palla?

Mi dispiace ma non c'è e poi voi non siete a conoscenza delle prove".

Matilde pensa che la Prova affrontata non sia stata equa!#Isola pic.twitter.com/p19FyhdNrF — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 2, 2024

Il commento di alcuni utenti del web

La reazione di Matilde Brandi è stata commentata da diversi utenti sul web.

Sulla pagina X del reality show un utente ha affermato: "Ma dai Matilde è sempre stato fatto questo gioco dalle donne nelle scorse edizioni e nessuna si è lamentata.

Dillo che non accetti la sconfitta". Un altro, invece, ha criticato le scelte di Stoppa: "Fatalità fa fare la prova apnea a Samuel sapendo che lui non riesce a stare molto sott'acqua. Per me li voleva fuori entrambi dalla finale". Un telespettatore ha sostenuto che la prova dell'orologio honduregno è stata equa proprio perché prevedeva due donne contro e in un programma di sopravvivenza bisogna saper fare tutto.