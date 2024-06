Le anticipazioni della soap Tv Endless Love relative all'episodio in onda il 20 giugno 2024 rivelano che Kemal riuscirà a depistare Emir, impedendogli di scoprire il rifugio in cui lui e Nihan si sono nascosti. Kozcuoğlu non riuscendo a trovare la moglie, sarà molto arrabbiato e prometterà di vendicarsi. Zeynep invece, sarà sempre più preoccupata per sé e per il bambino che porta in grembo.

Kemal depista Emir con falsi indizi

Continua la fuga di Nihan e Kemal che, anche in questo nuovo appuntamento di Endless Love, vivranno momenti sereni nel loro rifugio segreto.

Soydere ha pianificato in ogni dettaglio la fuga e quindi è certo che nessuno possa scoprire dove si stanno nascondendo lui e Nihan. In effetti, solo poche e fidatissime persone sono a conoscenza della posizione del rifugio. Inoltre, Kemal con l'aiuto dei suoi fidati complici, è riuscito a disseminare falsi indizi per depistare Emir. Quest'ultimo cadrà nella trappola tesa dal suo rivale e continuerà a girare a vuoto alla ricerca della moglie.

Emir giura di vendicarsi, Zeynep teme per la vita del bambino

Il depistaggio messo in atto da Kemal farà perdere le staffe a Kozcuoğlu che sarà sempre più arrabbiato e giurerà di vendicarsi del rivale. Intanto Zeynep, dopo aver scoperto di essere realmente incinta, sarà sconvolta visto che avrà il sospetto che il bambino possa essere figlio di Emir.

La ragazza avrà timore per la sua vita e per quella della creatura che porta in grembo e non saprà come agire. Dando uno sguardo alle trame successive, questa paura porterà Zeynep a prendere una decisione che potrebbe cambiare per sempre la vita del fratello e di Nihan. Zeynep infatti, tradirà Kemal e svelerà a Emir dove si nascondono Nihan e il fratello.

Sezin si troverà di nuovo faccia a faccia con il marito che non esiterà a ricattarla per costringerla a tornare a casa con lui.

Endless Love sospesa il sabato e la domenica pomeriggio

Intanto si avvicina un cambio di programmazione per la serie Tv turca che a partire dal 29 giugno non andrà più in onda il sabato e la domenica pomeriggio, in concomitanza con la fine di Verissimo-Le storie.

Non sarà l'unica variazione che interesserà Endless Love, visto che nel frattempo da venerdì 21 giugno tornerà l'appuntamento in seconda serata, già sperimentato il mese di maggio. Questa volta la dizi turca verrà trasmessa subito dopo la messa in onda degli episodi inediti de La Rosa della vendetta.

Restano invariati gli appuntamenti in daytime, che verranno trasmessi dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle 14:45 circa. Un orario che dovrebbe rimanere invariato anche quando, a settembre, torneranno in palinsesto tutti i maggiori programmi della rete come Uomini e donne e Amici.