Zeynep scoprirà di essere davvero incinta e deciderà di telefonare a Emir, tradendo Kemal: "Ti dirò il posto". Le anticipazioni di Endless Love di venerdì 21 giugno spiegano che la moglie di Ozan avrà il sospetto che il suo bambino possa essere di Emir e coglierà l'occasione per ricattarlo: lei gli dirà dove si trova Nihan, ma lui in cambio non farà del male a suo figlio. Al suo ritorno al rifugio, Zeynep fingerà un malore e convincerà Ozan a rinunciare alla sua confessione per starle accanto durante la gravidanza.

La decisione di Zeynep dopo aver scoperto di essere incinta

Zeynep e Ozan si troveranno al nascondiglio con Zehir quando la donna scoprirà di aspettare davvero un bambino. La sorella di Kemal a quel punto sarà molto preoccupata per il futuro del piccolo e temerà che Emir possa fargli del male se scoprisse che potrebbe essere suo figlio. Zeynep uscirà a prendere un po' d'aria e sarà molto confusa: "Salverò mio fratello o la mia stessa vita?". In lacrime la ragazza prenderà il suo telefono e comporrà il numero di Emir, tradendo in questo modo la fiducia di Kemal. Zeynep dirà a Kozcuoğlu che aspetta un figlio da lui: "Ho buone notizie, sono incinta". Emir sarà sconvolto ma continuerà a chiedere notizie di Nihan.

Zeynep chiederà a Kozcuoğlu di non fare mai del male al suo bambino e lei in cambio gli dirà dove si nasconde Nihan. "Ti dirò il posto", assicurerà Zeynep confidando a Emir che la nave era solo un depistaggio architettato da Kemal, come anche la casa in cui era stato poco prima. A quel punto Kozcuoğlu accetterà la richiesta di Zeynep e prometterà che non farà del male al suo bambino.

La paura di Ozan e la scelta di non costituirsi

Al suo ritorno al rifugio, Zeynep inizierà a fare leva su Ozan per spingerlo a voler tornare a casa. La ragazza fingerà di essere molto in ansia per il momento in cui suo marito si consegnerà alla polizia e poco dopo inscenerà un malore. Ozan si precipiterà a soccorrere Zeynep che gli dirà di avere delle fitte e di avere paura per cosa potrebbe succedere nei prossimi mesi di gravidanza.

"Spero di non abortire", dirà Zeynep spaventando Ozan che inizierà a rimettere in discussione la sua decisione di costituirsi. "Non posso lasciarti così", dirà il ragazzo annunciando che non andrà più alla polizia. "Devo stare accanto a te e a mio figlio" affermerà deciso Ozan. Zeynep fingerà di preoccuparsi per Nihan e Kemal, ma in realtà sarà soddisfatta per aver ottenuto quello che desiderava.

Vildan non si è fidata della parola di Zeynep

Nelle puntate precedenti, Zeynep ha chiesto ad un'amica incinta di darle un test di gravidanza positivo e ha finto di essere incinta ingannando suo marito. Ozan è stato molto felice di sapere che presto diventerà padre, ma Vildan ha avuto forti dubbi sulla sincerità di sua nuora, tanto da farle ripetere il test con le analisi del sangue.

Messa alle strette, Zeynep ha colto la palla al balzo e ha convinto Ozan a seguire il piano di Kemal e fuggire per aiutare lui e Nihan a rifarsi una vita. Lontana da villa Sezin, Zeynep non ha avuto più nulla da temere e ha continuato a far credere a Ozan di essere in attesa. Mentre si trovava al nascondiglio, tuttavia, Zeynep si è sentita davvero male e dopo aver fatto il test ha scoperto di essere davvero incinta.