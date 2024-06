Nelle prossime puntate della soap tv La Promessa Jimena de Los Infantes riuscirà a far credere a tutti di aver abortito. La donna, in realtà, non è mai sta incinta. La messinscena dell'aborto avverrà con la complicità di Abel Bueno che, suo malgrado, si troverà a dover reggere il gioco alla moglie di Manuel.

Jimena pianifica il finto aborto

Le anticipazioni rivelano che Jimena non avrà molto tempo a disposizione per mettere in atto l'ennesima messinscena, visto che rischierà che qualcuno scopra che non è mai stata incinta. La moglie di Manuel dunque, dovrà fare in modo di inscenare un finto aborto per far credere di aver perso il bambino mai aspettato.

Avrà però bisogno di un complice e lo troverà nel dottor Abel, al quale darà una cospicua somma di denaro per garantirsi il suo silenzio in merito alla falsa gravidanza. Jimena dovrà agire al più presto visto che non saprà più come giustificare la mancata crescita del pancione visto che dovrebbe essere incinta di circa cinque mesi. Per questo spronerà Abel a cercare la soluzione migliore per inscebare l'aborto. Il medico però si prenderà del tempo per pianificare al meglio la messinscena. Cosa che non piacerà a Jimena, la quale alla fine deciderà di agire da sola.

Jimena finge l'aborto, Abel le regge il gioco

Il piano di Jimena comincerà nel momento in cui chiederà a Manuel di dormire da sola.

Sarà una scusa per agire indisturbata durante la notte. Il mattino dopo, quando Teresa andrà a svegliarla, Jimena fingerà di stare male e farà in modo che la domestica veda che ha perso molto sangue. Teresa lancerà l'allarme e Abel resterà solo nella stanza con la marchesina, costretto ad assecondare il piano portato avanti in autonomia dalla donna.

Il medico per parecchie ore non farà entrare nessuno e alla fine comunicherà a tutta la famiglia De Lujgan che Jimena ha perso il bambino. Abel inoltre, per rendere ancora più credibile la menzogna, dirà che il bambino era affetto da malformazioni e per questo motivo non era potuto crescere a dovere. Manuel sarà distrutto dopo aver saputo dell'aborto della moglie e chiederà di poter vedere il feto.

Rimarrà però di sasso quando Jimena gli dirà che non sarà possibile, visto che lei stessa avrà chiesto ad Abel di portare via il figlioletto.

La Promessa in onda anche il sabato dal 29 giugno

La soap spagnola cambia programmazione visto che a partire dal 29 giugno andrà in onda anche il sabato pomeriggio. Un appuntamento che si aggiunge a quelli già presenti in palinsesto e che farà felici i tanti appassionati di questo sceneggiato in costume. L'appuntamento del sabato pomeriggio continuerà per tutta l'estate e verrà trasmesso allo slot orario che va dalle 15:45 alle 16:45.