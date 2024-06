Leyla sarà accoltellata dagli uomini di Emir e portata in ospedale grazie ad Onder nella puntata di Endless Love di domenica 23 giugno. Le anticipazioni spiegano che Nihan arriverà in ritardo all'appuntamento con suo marito suscitandone l'ira.

Nel frattempo, Kemal troverà del sangue a casa di Leyla e verrà a sapere che Ozan e Zeynep vogliono tornare a casa. Per lui sarà chiaro che tutti i fatti siano frutto di un piano ordito da Emir.

La sofferta decisione di Nihan e la sofferenza di Kemal

Nihan vivrà attimi di profonda disperazione dopo i ricatti subiti da Emir che pretenderà che torni a casa da lui.

Kemal sarà all'oscuro di tutto, ma Nihan non potrà venir meno agli accordi presi con Emir e dovrà presentarsi da lui all'ora stabilita anche perché in caso contrario Kozcuoğlu farà del male alle persone che ama. Il risveglio per Nihan sarà molto duro perché dovrà fingere che vuole tornare da suo marito, Kemal ne soffrirà molto.

La discussione tra i due innamorati farà fare tardi a Nihan che non si presenterà in tempo all'appuntamento con Emir: lui non esiterà a reagire. Kozcuoğlu ordinerà così ad uno dei suoi uomini di introdursi in casa di Leyla che sarà aggredita e accoltellata in piena notte. La foto della donna insanguinata sarà inviata a Nihan che si renderà conto di non poter perdere altro tempo mettendo per sempre fine alla sua storia d'amore con Kemal.

Appena sarà in macchina, Nihan avvertirà Onder delle gravi condizioni di Leyla e gli chiederà di correre da lei per portarla in ospedale. Successivamente la donna chiamerà Emir per avvertirlo del suo arrivo.

Kemal capirà che Emir ha attuato il suo piano

Emir canterà vittoria dopo la telefonata di Nihan, mentre Kemal seguirà la sua amata solo per vederla andare via mano nella mano con suo marito.

Soydere andrà a casa di Leyla in cerca di conforto, ma quando troverà la casa a soqquadro e il sangue accanto al letto capirà che è successo qualcosa di grave.

Kemal, inoltre, sentirà Zehir che gli comunicherà la volontà di Zeynep e Ozan di rompere l'accordo e tornare a casa. Per Kemal sarà chiaro che tutto faccia parte di un piano di Emir e sarà deciso ad affrontarlo.

Nel frattempo, Nihan confiderà a Onder che Leyla non ha subito una rapina ma che è stata in realtà aggredita dagli uomini di Emir, chiedendogli di non rivelarlo a nessuno.

Il tradimento di Zeynep e la bugia di Nihan

Nelle puntate precedenti, Zeynep aveva telefonato a Emir tradendo Kemal: "Ti dirò il posto". Kozcuoğlu non aveva perso tempo e aveva radunato i suoi uomini per andare a riprendersi sua moglie.

Mentre i collaboratori di Emir tenevano nel mirino Kemal, uscito a fare la spesa, Emir era andato a casa di Nihan per minacciarla. La donna non aveva avuto altra scelta che accettare gli ordini di suo marito, ma gli aveva chiesto un solo giorno da vivere con Kemal, per convincerlo che lasciarlo fosse una sua volontà. Emir aveva esitato, ma poi aveva ripensato a quando Nihan si era lanciata dal balcone e aveva deciso di accontentarla.