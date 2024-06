Nella seconda stagione di Endless love, Zeynep si renderà conto della perfidia di Emir, soprattutto quando perderà il loro bambino. È stata investita proprio mentre cercava di impedire a Emir di uccidere Kemal e sa perfettamente che se il ragazzo avesse avuto un altro atteggiamento tutto questo non sarebbe successo. "Hai ucciso il nostro bambino", gli dirà, ma Emir non sembrerà farsi scalfire da queste accuse.

Zeynep salva Kemal da morte certa

Zeynep non riuscirà a portare a termine nemmeno la seconda gravidanza. Sarà vittima di un incidente stradale: un'auto la investirà mentre sarà intenta a seguire la macchina di Emir.

Perché quest'ultimo sarà intenzionato a far fuori Kemal proprio il giorno delle sue nozze con Nihan. Ci ha provato anche poco prima della cerimonia, quando ha rapito il ragazzo per rinchiuderlo in una camera iperbarica e farlo morire lentamente senza ossigeno.

Kemal, però, è scampato alla morte proprio grazie a Zeynep. La ragazza ha sentito qualche stralcio del piano di Emir, così insieme a Zehir sono riusciti a liberarlo dalla camera iperbarica appena in tempo.

Zeynep perde il suo Poyraz

Deluso dall'atteggiamento di Zeynep e dalla non riuscita del suo piano, Emir si deciderà a far fuori Kemal durante la festa di nozze. Lascerà la sua villa in fretta e furia con la sua macchina, Zeynep proverà a bloccarlo, ma purtroppo verrà investita.

Finirà in ospedale in gravi condizioni e vista la gravidanza verrà subito portata in sala operatoria. Lei si salverà, ma per il bambino, il piccolo Poyraz, non ci sarà nulla da fare. Emir sarà disperato e darà a Kemal tutte le colpe per la perdita del suo bambino. Il medico avrà modo di parlare con lui e gli comunicherà che a Zeynep non è stato ancora detto nulla, sarà così Emir a dirglielo.

Le accuse di Zeynep

Emir le racconterà ciò che le è successo, ma la prima domanda di Zeynep sarà: "Il bambino è vivo, vero?". Lui le dirà che purtroppo non ce l'ha fatta e Zeynep si dispererà: "Lui era il mio tutto, non ci credo che sia morto. Lo sento, Poyraz è qui dentro me".

La ragazza non potrà non pensare al suo futuro.

"Poyraz doveva essere il mio nuovo inizio", dirà, ma poi se la prenderà con Emir: "È successo tutto a causa tua, sei stato tu a uccidere nostro figlio". Emir non prenderà bene queste accuse: "Al momento sei molto fragile, quindi è meglio che tu ponga fine a queste insinuazioni".

Zeynep, invece, rincarerà la dose: "È successo perché volevi uccidere mio fratello e io volevo fermarti, non è vero?". Emir, però, sarà ancora più pungente: "È successo tutto a causa di tuo fratello: hai sacrificato Poyraz per Kemal". Emir lascerà la stanza e non potrà che essere addolorato: Poyraz, probabilmente, è l'unica persona a cui non avrebbe mai fatto del male.