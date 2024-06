"Ammazza Kemal o ucciderai tua madre": con queste parole Emir ordinerà a Tufan di eliminare il suo rivale nelle prossime puntate della prima stagione di Endless Love. Le anticipazioni spiegano che Kozcuoğlu non avrà il coraggio di far abortire Nihan e non gli resterà altro che togliere la vita a Kemal. Tufan si rifiuterà di eseguire l'ordine, ma Emir non esiterà a minacciarlo con la vita di Nursen che è stata sequestrata dai suoi uomini. Tufan parlerà con sua madre in videochiamata e sarà costretto ad accettare la richiesta del suo capo.

Emir avrà pietà di Nihan e non riuscirà a farla abortire

Presto Emir verrà a sapere dal medico che Nihan è incinta di Kemal e sarà sconvolto. L'uomo non si lascerà prendere dal panico e riuscirà a tenere nascosta a sua moglie la gravidanza per prendere tempo. Zeynep non si farà nessuno scrupolo e suggerirà la soluzione più semplice per tutti ad Emir: "Liberati del bambino". Kozcuoğlu contatterà un medico di sua fiducia per interrompere la gravidanza di sua moglie dopo averla sedata, ma una volta in clinica non riuscirà ad andare fino in fondo. Emir non avrà il coraggio di fare del male a Nihan e a suo figlio e studierà un altro modo per non perdere sua moglie: uccidere Kemal. Kozcuoğlu chiamerà Tufan e gli ordinerà di togliere la vita al suo rivale, ma il giovane si rifiuterà di fare una cosa del genere all'uomo che gli ha fatto ritrovare sua madre.

La difficile scelta di Tufan: Kemal o sua madre

Emir non riuscirà ad accettare un rifiuto da parte di Tufan e passerà alle minacce per costringerlo ad eseguire quanto richiesto. "Ammazza Kemal o ucciderai tua madre", dirà l'imprenditore al suo braccio destro che tornerà a sedersi. Tufan pregherà Kozcuoğlu di non fare del male a Nursen, ma lui gli risponderà che per evitare il peggio dovrà solo eseguire i suoi ordini.

Emir connetterà Tufan in videochiamata con sua madre e capirà che la donna è nelle mani dei suoi uomini. Per liberare Nursen e impedire che le succeda qualcosa, Tufan accetterà di uccidere Kemal la sera stessa.

Il fidanzamento di Kemal e la gravidanza di Nihan

Nelle puntate precedenti Kemal ha chiesto la mano ad Asu e ha organizzato una festa di fidanzamento.

Tra gli invitati c'era anche Nihan che ha sofferto molto all'idea di aver perso per sempre il suo grande amore e si è incolpata a lungo per questo. Al momento dello scambio delle promesse di matrimonio, Nihan si è sentita male e ha perso i sensi. Emir e Leyla si sono precipitati in aiuto della donna che non mostrava segni di ripresa, decidendo quindi di portarla all'ospedale. Dopo tutti gli accertamenti, il medico ha parlato con Emir della gravidanza in corso, ma Nihan è rimasta all'oscuro di tutto.