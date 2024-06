Nel finale della prima stagione di Endless love, finalmente Ozan si renderà conto di tutto quello che Zeynep ha fatto alle sue spalle. In carcere riceverà in anonimo le foto che ritraggono la moglie mentre bacia Emir. Appena viste quelle immagini non esiterà a contattarla al telefono e per Zeynep non avrà delle parole dolci, visto che le darà anche della poco di buono.

Perché Ozan si trova in carcere

Ozan si ritroverà in carcere per aver cercato di fuggire all'estero con Zeynep. Non poteva farlo, perché era già stato condotto in prigione per con l'accusa di aver ucciso Linda, ma il giudice l'aveva rilasciato in attesa di processo per buona condotta, ma con l'obbligo di dimora in Turchia.

Era stato Kemal a farlo arrestare, consegnando al commissario Hakan le prove che lo incastravano.

Lui e Zeynep, invece, proveranno a scappare grazie all'aiuto di Emir, ma verranno subito beccati e Ozan finirà dietro le sbarre. La sua vita con gli altri detenuti non sarà per niente facile, visto che verrà visto come il "damerino" della situazione. L'unica cosa che gli permetterà di andare avanti sarà il pensiero di ritrovare fuori dal carcere sua moglie e suo figlio.

Ozan riceve le foto del bacio tra Zeynep ed Emir

Ozan si troverà nel letto della sua cella intento a scrivere una lettera d'amore alla sua Zeynep, gesto che verrà bloccato da una busta che verrà fatta scivolare sotto la porta. Busta che conterrà delle foto che lo lasceranno senza parole: in quelle immagini si vede Zeynep mentre bacia Emir.

Quando sono state scattate quelle foto Zeynep non era ancora sposata con Ozan, visto che risalgono alla prima uscita con Emir in yacht, ma il ragazzo questo non lo potrà sapere, per questo andrà fuori controllo.

La prima cosa che vorrà fare sarà affrontare la moglie, così le telefonerà.

Il duro sfogo di Ozan con Zeynep

"Ho smesso di compatirmi quando sei entrata nella mia vita, mi hai fatto sentire come se fossi il tuo eroe", dirà Ozan al telefono, lasciando Zeynep titubante.

"Ero talmente innamorato che non mi sono reso conto che ti stavi prendendo gioco di me: mi hai sposato solamente perché volevi entrare nella casa del tuo amante".

Zeynep sarà sconvolta: Ozan l'ha scoperta. "Mia madre e Nihan non ti hanno mai diffamata, in realtà sei sempre stata una poco di buono", continuerà a urlare Ozan aggiungendo: "Il bambino è di Emir, vero?".

Lei non capirà perché lui stia facendo tutte queste insinuazioni, allora le racconterà di aver visto le foto di lei ed Emir insieme sullo yacht. Ozan terminerà la telefonata dicendole: "Se pensi che morirò in prigione, sappi che prima o poi uscirò di qui per vendicarmi: entrambi pagherete la vostra relazione a caro prezzo".