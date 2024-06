Zeynep ricatterà Ozan dopo avergli comunicato di essere incinta nella puntata di Endless Love di mercoledì 12 giugno. Le anticipazioni spiegano che la donna dirà a suo marito che porterà avanti la gravidanza solo a patto che lui le racconti i segreti di famiglia: "Mi dirai tutto senza eccezioni, altrimenti non avrò questo bambino". In realtà Zeynep sta mentendo a Ozan perché si procurerà un test positivo di gravidanza prendendolo da un'amica di Sema.

Il finto test di gravidanza e il piano di Zeynep

Zeynep si farà avanti con un nuovo piano e questa volta il suo obiettivo sarà scoprire cosa nasconde la famiglia Sezin.

Dopo aver capito che Emir e Nihan hanno un matrimonio di facciata, Zeynep vorrà sapere a tutti i costi il motivo della loro unione e sfrutterà l'anello debole della famiglia per saperlo. Per ottenere piena fiducia da parte di suo marito, la donna telefonerà a Sema e le chiederà di mettersi in contatto con una sua amica in dolce attesa a cui chiederà un test di gravidanza positivo. Una volta ottenuto, Zeynep fingerà di sentirsi male mentre è in compagnia di Ozan e si chiuderà in bagno dicendo di avere una forte nausea. Per il giovane Sezin sarà naturale pensare ad una gravidanza e Zeynep gli chiederà di andare a comprare un test. A quel punto la donna sarà pronta a mettere in atto il suo piano, sostituendo il test con quello dell'amica di Sema.

La difficoltà di Ozan, messo di fronte a un bivio

Ozan sarà al settimo cielo pensando di aspettare un bambino dalla donna che ama, ma ben presto Zeynep passerà all'azione con il resto del piano. La donna spiegherà a Ozan che la loro relazione non è ancora completa, perché lui non si fida totalmente di lei e lo ha dimostrato non rivelandole tutti i segreti di famiglia.

"Non posso avere un bambino in questo stato", dirà Zeynep, "Mi dispiace". Ozan non sarà indifferente alle parole di sua moglie e la pregherà di portare avanti la sua gravidanza, ma lei insisterà. "Pensaci bene, mi dirai tutto della tua vita senza eccezioni, altrimenti non avrò questo bambino", dirà Zeynep. Il ricatto sarà molto chiaro e Ozan andrà via ferito e confuso.

Zeynep sa che i Sezin nascondono qualcosa di importante

Da quando è entrata a villa Sezin, Zeynep ha fatto di tutto per mettere i bastoni tra le ruote alla famiglia di Nihan. La ragazza ha sfruttato la sua posizione per osservare da vicino la vita di Emir e sua moglie e in poco tempo ha notato che i due coniugi dormono in stanze separate. Questo ha destato la curiosità in Zeynep che però non è riuscita a scoprire il motivo di quel finto matrimonio.

Sentendo parlare i Sezin, la ragazza ha capito che Nihan è stata costretta a sposare suo marito e con la sua furbizia ottenuto da Onder la conferma dell'esistenza di un segreto. Ozan è l'unico che potrebbe rivelare tutto a sua moglie e per questo Zeynep si è data da fare.