Kemal farà arrestare Ozan ed Emir per l'omicidio di Linda nelle prossime puntate della prima stagione di Endless Love. Le anticipazioni spiegano che tutto accadrà durante il ricevimento di beneficenza della Holding Kozcuoğlu, sotto gli occhi increduli di Nihan che si sentirà tradita dall'uomo che ama. Kemal raccomanderà alla polizia di proteggere Ozan, attribuendo le colpe di tutto a Emir che ha manipolato lui e la sua famiglia. Le cose per il ragazzo si metteranno male e tutti saranno in pena per lui.

Il ricevimento di beneficenza della Holding Kozcuoğlu

La Holding Kozcuoğlu darà un ricevimento di beneficenza a cui parteciperanno tutti i protagonisti, tranne Hakki che sarà assente per motivi di salute. La festa procederà a gonfie vele, ma nel bel mezzo delle danze irromperà la polizia per arrestare Ozan ed Emir. Il fratello di Nihan sarà terrorizzato all'arrivo dei poliziotti che gli chiederanno di seguirli in commissariato. Onder, Vildan e Zeynep resteranno a bocca aperta e proveranno a calmare il ragazzo, ma non sarà facile. "Abbiamo importanti prove contro di te", dirà l'agente a Ozan che non potrà fare altro che arrendersi. Emir non sarà presente in sala, perché si troverà in archivio con Asu, dopo aver appena scoperto che è sua sorella.

La polizia andrà a cercare Kozcuoğlu e lo arresterà un attimo prima che potesse fare del male ad Asu.

La delusione sul volto di Nihan

Nihan cercherà subito Kemal, certa che sia stato lui a denunciare suo fratello e suo marito. Soydere non negherà di aver consegnato alla polizia il video della notte dell'omicidio di Linda, in cui si vede chiaramente Ozan premere il grilletto mentre Emir lo aiuta a portare via il corpo.

Kemal assicurerà a Nihan che affidarsi alla giustizia è l'unica cosa da fare per liberare tutti dal giogo di Emir, ma la donna non sarà affatto d'accordo con lui.

La preoccupazione per Ozan sarà inevitabile e Nihan non potrà perdonare a Kemal di aver agito senza il suo consenso. Nel frattempo, in commissariato, Emir e Ozan saranno portati in due stanze diverse e messi sotto torchio dagli investigatori.

Il fratello di Nihan racconterà che la notte dell'omicidio lui era convinto di avere tra le mani un'arma scarica, mentre Emir spiegherà di essere stato vittima di una trappola di Karen.

Tufan ha consegnato a Kemal il video del presunto omicidio

Nelle puntate precedenti, Tufan ha consegnato a Kemal il video che incastra Emir e Ozan. Soydere si è rivolto a un suo amico poliziotto con lo scopo di far arrestare Emir per istigazione all'omicidio, spiegando che Ozan è solo una vittima di suo cognato. Kemal ha descritto il fratello di Nihan come un ragazzo molto fragile, chiedendo di essere molto cauti con lui al momento dell'arresto e di farlo con discrezione. Alla fine, però, Kemal non è stato ascoltato perché il poliziotto ha preferito eseguire l'arresto sotto i riflettori anche per avere un buon ritorno di immagine.