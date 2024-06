Le anticipazioni delle puntate pomeridiane di Endless Love previste per sabato 15 giugno su Canale 5 rivelano che Nihan Sezin si ritroverà sospesa tra la vita e la morte dopo un incidente stradale.

Intanto Emir finirà per guai per resistenza a pubblico ufficiale: per lui si apriranno le porte del carcere ma, anche dopo il suo arresto, continuerà ad interessarsi affinché Kemal non vada in ospedale a far visita a sua moglie.

Nihan Sezin sospesa tra vita e morte: anticipazioni Endless Love del 15 giugno

Nihan si ritroverà vittima di un grave incidente e per lei sarà necessaria la corsa in ospedale, dove verrà presa subito in cura dai medici.

Il quadro clinico della donna non sarà proprio dei migliori e si ritroverà così a lottare, sospesa tra la vita e la morte in un letto di ospedale.

Intanto, suo fratello troverà il coraggio per confessare alla moglie la verità sull'omicidio non intenzionale che ha commesso.

Emir, invece, finirà nei guai per resistenza a pubblico ufficiale: il marito di Nihan si ritroverà costretto a finire in carcere per il suo comportamento, proprio mentre sua moglie si trova in ospedale.

Emir viene arrestato, Galip preoccupato

Le anticipazioni dell'appuntamento di sabato pomeriggio rivelano che Emir darà ordine a Tufan di sistemare i suoi uomini a presidio dell'ospedale dove si trova la Sezin.

Il motivo ha a che fare con Kemal: non vuole assolutamente che l'uomo possa avvicinarsi alla sua compagna in questo momento difficile, in cui lui non può essere presente come vorrebbe.

Intanto Galip si mostrerà particolarmente preoccupato per le sorti di suo figlio Emir: l'uomo, infatti, inizierà a temere che Kemal possa avere qualcosa in mente per fargli del male.

Galip, quindi, cercherà in tutti i modi di evitare che Emir e Kemal possano incontrarsi: la reazione del figlio, però, non sarà delle migliori.

Emir non si mostrerà disposto a seguire il consiglio del padre e andrà avanti per la sua strada, intenzionato ad incontrare al più presto Kemal.

Mediaset domina gli ascolti del pomeriggio grazie alle soap opera

In attesa dei prossimi episodi della soap, l'appuntamento nel daytime feriale di Canale 5 continua ad essere positivo dal punto di vista auditel.

La serie turca riesce ad assicurarsi un'ottima media di spettatori superiore alla soglia dei 2,2 milioni al giorno, con punte di share che hanno raggiunto anche il muro del 21%.

Dati che permettono alla rete ammiraglia di assicurarsi un primo pomeriggio molto solido grazie anche alla messa in onda di Beautiful e La Promessa, le altre due soap che popolano il daytime di Canale 5, in grado di raggiungere una media compresa tra il 18 e il 20%.