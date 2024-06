Scoccherà la scintilla tra Tufan e Asu nelle puntate della seconda stagione di Endless love. I due saranno complici e metteranno in scena la finta morte della ragazza, solo per mettere Kemal nei guai, visto che riusciranno a incolparlo del finto omicidio. Durante la loro fuga, però, Asu bacerà Tufan. Lei sa che la ama e forse anche per questo si sentirà sicura vicino a lui.

Emir e Galip scoprono che Asu ha solo finto di essere morta

Tufan appoggerà Asu in un piano che supererà il limite della follia: lei vorrà vendicarsi di Kemal, dopo che le chiederà il divorzio, e per questo fingerà di essere stata uccisa per far ricadere tutte le colpe sul ragazzo.

Per fare tutto ciò si farà aiutare da Tufan e il loro obiettivo, dopo aver messo in atto il piano, sarà di scappare all'estero con dei passaporti falsi.

I due, però, non terranno conto di una cosa: Emir è sicuramente più furbo di loro. Grazie ai suoi scagnozzi riuscirà a scoprire il nome di una persona, un certo Ali, che potrebbe avere a che fare con la morte di Asu. Lo rapiranno e lo faranno parlare. Sarà così che scopriranno che la ragazza è viva e che ha solo finto di morire.

Emir scopre il nascondiglio di Asu e Tufan

Gli uomini di Emir terranno d'occhio Ali, che avrà un confronto con Tufan. In questo modo riusciranno a seguirlo e a trovare il nascondiglio di Asu. Insieme a loro ci sarà ovviamente anche Emir, che avrà modo di confrontarsi con la sorella.

"Emir aiutami ti prego", implorerà Asu, ma il fratello si domanderà perché abbia compiuto una piano così perfido. Lei non darà una sola spiegazione e non vorrà nemmeno finire in prigione: "Dammi una mano, non ho nessun altro oltre te", ma lui non sembrerà farsi impressionare, anche perché ha promesso alla madre che non avrebbe più fatto nulla di male in cui venisse coinvolto Kemal.

Metterà, però, la sorella con le spalle al muro, che cosa le chiederà di fare?

Il bacio tra Asu e Tufan

Tufan si sentirà in colpa: a causa di una sua distrazione Emir ha trovato Asu. I due parleranno e lui si scuserà per quanto successo. "Asu mi dispiace", continuerà a ripetere, ma la ragazza aprirà il suo cuore: "Sei l'unica persona che non mi ha mai fatto del male".

Sarà dopo questa frase che Asu accarezzerà il viso di Tufan e i due si baceranno. Progetteranno di scappare il giorno dopo e di provare a sfuggire dalle grinfie di Emir.

Tufan sarà ovviamente al settimo cielo, anche se esternerà la cosa con eleganza. Lui è sempre stato innamorato di Asu, ma solo da poco aveva deciso di rivelarle i suoi sentimenti. Lei non l'aveva presa per niente bene e aveva chiarito al ragazzo che nel suo cuore c'era posto solamente per Kemal. Viste le ultime vicissitudini, però, le cose tra loro potrebbero cambiare repentinamente.