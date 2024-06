Tramite una storia su Instagram, Greta Rossetti è tornata a parlare della fine della relazione con Sergio D'Ottavi: "Non c'entrano assolutamente terze persone". La diretta interessata ha chiesto dunque di non mettere in circolazione fake news sul suo conto e soprattutto di non tirare in ballo i suoi ex dato che anche loro hanno voltato pagina rifacendosi una vita.

Il nuovo intervento dell'ex gieffina

Nella giornata di oggi, servendosi di Instagram, Greta Rossetti è tornata a parlare dell'addio con Sergio D'Ottavi: "Nelle motivazioni non c'entrano assolutamente terze persone.

Vi chiedo quindi di non pubblicare articoli che parlino di presunti tradimenti. Ho sempre detto di voler bene a Pierluigi ed Eugenio (i suoi ex) ma se sono ex tali devono rimanere". E poi ancora: "Non c'è stato nessun tradimento e soprattutto anche loro hanno una vita, vi chiedo di non associarli a me per evitare di creargli problemi".

Che cosa aveva detto D'Ottavi

Nella giornata di lunedì 17 giugno, in una storia su Instagram anche Sergio D'Ottavi aveva comunicato la fine della relazione con Greta Rossetti. Nel lungo sfogo il diretto interessato aveva lasciato intendere di essere stato tradito da Greta: "Forse si può anche perdonare un tradimento ma bisogna ammetterlo quando si viene scoperti".

In un secondo momento il 32enne aveva rimosso la storia e aveva fatto dietrofront chiedendo ai fan di non offendere Greta dato che non erano a conoscenza dei reali motivi della rottura. Lo stesso Sergio aveva spiegato di essersi espresso male nel comunicare la fine della relazione.

Chi è Greta Rossetti

Greta Rossetti si è fatta conoscere dal pubblico del piccolo schermo nella 10^ edizione di Temptation Island dove ha partecipato come tentatrice.

All'interno del programma si era avvicinata a Mirko Brunetti, tanto che quest'ultimo decise di lasciare la sua fidanzata dell'epoca Perla Vatiero e di intraprendere una relazione con Greta. Pochi mesi dopo i due si sono lasciati e Rossetti è entrata al Grande Fratello come ex di Brunetti vivendo per alcune settimane sotto lo stesso tetto proprio con Mirko e Perla.

Nel momento in cui questi ultimi si sono riavvicinati, Rossetti ha intrapreso un legame con Sergio D'Ottavi: i due hanno proseguito la propria frequentazione anche dopo la fine del reality show, ma durante una vacanza di qualche settimana fa a Jesolo sembra essere accaduto qualcosa che li ha portati a porre fine alla relazione.