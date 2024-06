Gli spoiler spagnoli de La Promessa in programma tra qualche settimana su Canale 5 rivelano che Pia prenderà un'importante decisione su Petra dopo aver accettato il vitalizio per suo figlio Diego. La governante proporrà alla dama di compagnia di sotterrare l'ascia di guerra almeno sul posto di lavoro. La richiesta sarà accettata da Petra, anche per permettere a Feliciano di avere un po' di serenità alla tenuta.

Pia ottiene il vitalizio per suo figlio

Pia (Maria Castro) si lamenterà con Cruz quando scoprirà il coinvolgimento di Feliciano e Petra nel rapimento di suo figlio Diego avvenuto subito dopo il difficile parto.

La marchesa accetterà di licenziare la sua dama di compagnia al posto di Feliciano per frenare le voci sulla vicenda. Dopo quindici giorni però Pia pretenderà in cambio del suo silenzio che Cruz (Eva Martin) offra un vitalizio a suo figlio per garantire la sua istruzione. La moglie di Alonso a questo punto sottoscriverà il contratto aggiungendo però una clausola ben precisa ovvero la riassunzione di Petra (Marga Martinez) alla tenuta. Pia prenderà tempo per consultarsi con il resto dello staff de La Promessa, che appariranno solidali con lei. Per questo motivo, tutti consiglieranno alla governante di accettare il reintegro di Petra in cambio del vitalizio per Diego.

Petra e Pia sotterrano le ostilità

La notizia del ritorno di Petra alla tenuta non sarà accolta con entusiasmo da nessuno dello staff eccetto Feliciano, che per questa ragione verrà isolato da tutti anche durante i pranzi. Nel frattempo Petra rimetterà piede a La Promessa dove sarà accolta da Pia, che le preciserà che non riuscirà mai a perdonarla per quello che ha fatto al piccolo Diego.

La governante tuttavia chiederà alla dama di compagnia di sotterrare le ostilità per non far nascere altri attriti sul posto di lavoro. Petra accetterà la richiesta di Pia per garantire un po' di serenità a Feliciano, che intanto farà ritorno a mangiare con tutti i collegi. Per questo motivo alla tenuta tornerà a esserci un po' di tranquillità: una situazione che però sarà destinata a durare poco.

L'arrivo di Feliciano a La Promessa

Feliciano ha fatto il suo arrivo a La Promessa solo poche settimane fa. Il giovane si è presentato a Cruz come il fratello minore di Petra in cerca di un'occupazione alla tenuta. La marchesa ha accettato di aiutare Feliciano affidandogli il posto di valletto. Il lavoro del giovane ha scatenato le critiche da parte dello staff, il quale non vede di buon occhio Feliciano a causa della sua parentela con Petra. Attualmente il giovane si sta avvicinando sempre di più a Teresa, l'unica ad avere mostrato un po' di compassione per lui.