Le anticipazioni della soap tv La Promessa relative alle puntate in onda il 10 e 11 giugno 2024 rivelano che Pia Adarre lotterà tra la vita e la morte dopo aver dato alla luce un maschietto in perfetta salute. La governante contrarrà una brutta infezione a causa del lungo e difficile travaglio e si troverà in stato di incoscienza. Anche Fernando rischierà la vita nel momento in cui verrà colto da un infarto. Fortunatamente la moglie Margarita interverrà in tempo per salvarlo.

Pia tra la vita e la morte dopo aver partorito un maschietto

Le trame de La Promessa riprenderanno dal momento in cui Pia Adarre darà alla luce un maschietto dopo un lungo travaglio.

Il neonato sarà in perfetta salute mentre la governante verserà in condizioni critiche a seguito di una grave infezione. Si temerà il peggio ma Jana sarà speranzosa che la sua amica si possa riprendere. Nel frattempo il bambino verrà accudito a turno dalla servitù. Abel si scuserà con Jana per non aver apprezzato le sue competenze mediche nei giorni precedenti. Le condizioni di Ramona invece miglioreranno e la donna rimprovererà Jana per il fatto di essere tornata a Lujgan. Teresa se la prenderà con Mauro per via di Feliciano. Mauro deciderà allora di dare una chance al fratello di Petra insegnandogli il mestiere di valletto.

Fernando ha un infarto ma viene salvato da Margarita: spoiler dell'11 giugno

Fernando avrà un infarto ma fortunatamente l'uomo riuscirà a riprendersi grazie ad una pastiglia che la moglie Margarita gli somministrerà tempestivamente. Alonso sarà molto turbato dopo aver compreso che stava per perdere il fratello. Nonostante le divergenze, i due fratelli sono affezionati uno all'altro.

Cruz invece, se la prenderà con Abel, reo a suo dire, di occuparsi più della salute di Pia che della gravidanza di Jimena e della salute di Fernando. Pia continuerà ad essere priva di conoscenza e tutti quanti saranno in apprensione per lei. Candela in particolare, si darà parecchio da fare per prendersi cura del bambino. Jimena invece, comincerà a pensare ad un modo per porre fine alla farsa della sua gravidanza, prima che qualcuno scopra che non è mai stata incinta.

Per questo penserà di inscenare un finto aborto.

La Promessa continua con maxi puntate sino a settembre

La serie tv ambientata nella Spagna di inizio '900 continuerà ad andare in onda con maxi puntate della durata di due ore, presumibilmente, fino al prossimo settembre, quando lo sceneggiato lascerà il posto alla nuova stagione di Uomini e donne. Per tutta l'estate quindi, i fan de La Promessa potranno seguire le vicende di Jana e Manuel dal lunedì al venerdì a partire dalle 14:55 e sino alle 17.