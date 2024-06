Curro proporrà a Martina le nozze in segreto nelle puntate de La Promessa in onda dal 3 al 7 giugno. Le anticipazioni spiegano che la ragazza dovrà prendere al più presto una decisione, perché i suoi genitori insisteranno per il suo matrimonio con Antonio. Nel frattempo Abel aiuterà Jana ad assistere Ramona e la donna si sveglierà, ma scambierà il medico per suo figlio José. Infine, la servitù organizzerà una colletta per aiutare Salvador, visto che l'operazione agli occhi ha un costo insostenibile per lui.

Martina verso un matrimonio obbligato

Margarita chiederà a Cruz e Alonso di farsi da parte e non intromettersi negli affari della sua famiglia.

I marchesi, tuttavia, staranno dalla parte di Martina che non vorrebbe tornare a Madrid con i suoi genitori. Fernando e sua moglie faranno di tutto per riappacificarsi con Martina e premeranno affinché sposi Antonio.

La ragazza si sfogherà con Curro e gli dirà che presto sarà costretta al matrimonio con qualcuno che non ama. Il nipote di Cruz penserà di risolvere il problema di Martina con una proposta inaspettata: sposare lui in gran segreto. Per la ragazza arriverà il momento di prendere una decisione che potrebbe cambiare tutto il suo futuro.

La brutta notizia per Salvador

Al centro delle scene ci sarà anche Salvador che attraverserà un periodo molto difficile. Abel comunicherà al ragazzo la somma dell'operazione per riacquistare la vista e lui sarà molto scoraggiato.

Il denaro necessario ed eseguire l'intervento è fuori dalla sua portata e quindi dovrà rinunciare a questo importante passo. Il ragazzo temerà di restare per sempre cieco e non sopporterà l'atteggiamento di compassione dei suoi amici. La servitù, però, non si arrenderà e organizzerà una colletta per aiutare l'amico. Tutti si daranno da fare con la preparazione dei dolci da vendere e Catalina sarà entusiasta di dare una mano.

Tra Jana e Abel, invece, le incomprensioni sembreranno finire e la ragazza troverà nel medico di Jimena un valido alleato. Grazie ad Abel, Jana potrà aiutare Ramona e la donna si sveglierà. Quando vedrà Abel, però, Ramona in preda al delirio lo scambierà per suo figlio.

L'arrivo di Feliciano e la reazione della servitù

Nelle puntate precedenti è arrivato Feliciano e Petra lo ha presentato a Cruz come suo fratello.

La governante ha spiegato alla marchesa che il ragazzo ha bisogno di un lavoro e Cruz lo ha assunto come valletto. La decisione della marchesa ha fatto storcere il naso a Pia e Romulo che non sono stati informati per tempo. Il nuovo arrivato ha trovato molta ostilità da parte degli altri servitori e solo Teresa si è mostrata imparziale. Mauro e Salvador hanno affidato a Feliciano i lavori più sgradevoli e pesanti e Petra ha provato a difendere suo fratello, ma non è servito a nulla.