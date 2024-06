Nelle prossime puntate della soap tv La Promessa scatterà il bacio tra Jana Exposito e il dottor Abel. Il tutto sotto gli occhi di un attonito Manuel. Le anticipazioni rivelano che questo romantico gesto accadrà nel momento in cui Jana riuscirà a ritrovare il bambino di Pia e a riportarlo a casa sano e salvo.

Jana e Abel ritrovano il figlio di Pia in un convento

Il rapimento del bambino di Pia avrà sconvolto tutto quanti a La Promessa. Del piccolo non vi sarà più traccia a poche ore dal parto, quando svanì nel nulla mentre era affidato alle cure di Candela.

Tutta la servitù continuerà a cercarlo in lungo e in largo e una speranza di ritrovarlo giungerà nel momento in cui Feliciano confiderà a Teresa che il neonato è stato portato in un convento non lontano dalla tenuta. Jana non appena ne verrà a conoscenza, deciderà di recarsi sul posto e lo farà insieme ad Abel. I due fingeranno di essere una coppia che vuole adottare un bambino. Il loro piano non andrà in porto ma non demorderanno e torneranno al convento poco dopo approfittando anche dell'aiuto di Manul. Il marchesino simulerà l'intenzione di effettuare una generosa donazione alle suore e, mentre sarà in trattativa con la madre superiora, Jana riuscirà a intrufolarsi nell'edificio e a trovare il piccolo Diego.

La domestica correrà il rischio di essere scoperta, ma alla fine riuscirà a lasciare il convento con il figlio di Pia tra le braccia.

Scatta il bacio tra Jana e Abel, Manuel li vede

All'uscita del convento ci sarà proprio Abel che la starà aspettando in auto. Jana salirà in auto aspettando l'arrivo di Manuel. Nell'attesa, lei e Abel osserveranno con soddisfazione il piccolo Diego e, proprio in quel momento, i loro sguardi si incroceranno dando vita a un'insolita alchimia.

Sarà così che i due si baceranno. Exposito e il medico non si accorgeranno del sopraggiungere di Manuel che si troverà di fronte ad una scena che non avrebbe mai voluto vedere, visti i sentimenti che ancora prova per la domestica. La faccia del marchesino De Lujgan parlerà chiaro: sarà pervaso da una forte gelosia. Resta da capire come si comporterà d'ora in avanti Manuel, visto che la sua amata sembra aver voltato pagina con un altro uomo.

La Promessa cambia orario dal 17 giugno

La Promessa non andrà in vacanza in questa estate 2024 e continuerà ad andare in onda dal lunedì al venerdì nel pomeriggio di Canale 5. Dal 17 giugno, però, ci sarà un cambio nella programmazione oraria della soap tv spagnola, visto che l'orario di messa in onda verrà posticipato di un'ora rispetto all'attuale, per lasciare spazio alla seconda stagione di My Home My Destiny. A partire da questa data, la soap La Promessa andrà in onda dalle 15:45 alle 17:00, per poi cedere il posto a Pomeriggio Cinque Estate, presentato da Simona Branchetti.